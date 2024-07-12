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В две области придет похолодание: где ждать грозовые дожди и свежий воздух

Ангелина Подвысоцкая
12 июля 2024, 19:21
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Синоптики предупреждают о том, что во многих регионах будут держаться температура воздуха +42 градуса.
погода
Прогноз погоды в Украине на 13 июля / фото: pexels

Погода в Украине 13 июля будет жарко, но в некоторых областях прогнозируют грозовые дожди. В этот день ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики Наталка Диденко предупреждает о том, что 13 июля на Сумщину и Харьковщину придет более свежая погода - 27-29 градусов тепла. В других областях Украины будет жара - 40-42 градуса тепла. Первое ослабление жары будет ощутимо в западных и северных областях только 19-20 июля. Тогда температура воздуха снизится до 25-30 градусов тепла.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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погода 13 июля
Прогноз погоды в Украине на 13 июля / фото: ventusky

Погода 13 июля

В Украине 13 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами на крайнем западе страны. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 20-25°; днем сильная жара 35-39°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40-41°; в Карпатах и на востоке страны ночью 17-22°, днем 30-34°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +38

По данным meteoprog, 13 июля в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +26...+38 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +18...+33 градусов.

погода 13 липня
Прогноз погоды в Украине на 13 июля / фото: meteoprog

Погода 13 июля в Киеве

В Киеве 13 июля будет жара. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°; в Киеве температура ночью 22-24°, днем сильная жара 35-37°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 13 липня
Прогноз погоды в Украине на 13 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала дату, когда в Украине ослабнет жара. В части областей ударит +42 градуса, при этом дожди могут быть лишь в одной из областей. Стало известно, когда такая сильная жара наконец отступит.

Напомним, ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.

Также ранее сообщалось, что в Украине "врежет" почти 6-балльный шторм - нашу страну накрывает новая магнитная буря. Этот геомагнитный шторм будет достаточно сильным и затянется на целую неделю.

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