Жара будет зашкаливать и бить рекорды: в каких областях целую неделю будет +40

На ближайшей неделе температура воздуха местами может достигать рекордных показателей за весь период метеорологических наблюдений, жара будет зашкаливать.

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Погода в Украине станет еще жарче/ depositphotos.com/ua

Погода в Украине в течение недели, с 8 по 14 июля, будет аномально жаркой. Температура воздуха местами даже может бить рекорды - местами она будет подниматься до +40 градусов.

В течение следующих семи дней погодные условия в Украине будет определять аномально жаркая и сухая воздушная масса, которая поступит к нам из пустынных регионов Средней Азии. При этом существенных дождей не предвидится - локальные грозовые ливни могут быть лишь в отдельные дни в западной части нашего государства. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

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Он отметил, что температура воздуха в этот период времени будет существенно превышать норму, а дневные максимальные значения температуры местами могут достичь рекордных показателей за весь период метеорологических наблюдений.

Также метеоролог предупредил о чрезвычайной пожарной опасности из-за усиления жары.

"Ожидаемые погодные условия могут негативно повлиять на состояние здоровья, а также привести к перебоям в подаче электроэнергии", - отметил Кибальчич.

Он отметил, что для того, чтобы защитить себя от таких высоких температур воздуха и избежать солнечного и теплового ударов, нужно:

в дневные часы ограничить время пребывания на открытом солнце и в слабо проветриваемых помещениях;

употреблять достаточное количество жидкости.

Погода в Украине 8 июля

В понедельник, 8 июля, в западной части, днем также в восточных областях ожидаются кратковременные дожди в сопровождении гроз. На остальной территории страны без осадков. Ветер северный/ северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +26...+31, в центральных, южных и восточных областях +33...+38 градусов.

Погода в Украине 8 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 9 июля

Во вторник, 9 июля, в западных областях, а также местами на Херсонщине и Николаевщине возможны небольшие кратковременные грозовые дожди, преимущественно в дневное время. В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+23 градуса, днем +27...+33, в центральных, южных и восточных областях +35...+40 градусов.

Погода в Украине 9 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 июля

В среду, 10 июля, на всей территории Украины ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+24 градуса, днем +28...+33, в центральных, южных и восточных областях +35...+40 градусов.

Погода в Украине 10 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 июля

В четверг, 11 июля, в Украине сохранится сухая и жаркая погода, лишь днем на крайнем западе и в Карпатах пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер восточный/северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +29...+34, в центральных, южных, восточных областях и на Закарпатье +35...+40 градусов.

Погода в Украине 11 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 12 июля

В пятницу, 12 июля, на большей части территории нашей страны продолжится период аномальной жары и отсутствия осадков. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с; в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, на юге местами до +25; днем +30...+35 градусов, в центральных, южных и местами западных областях +34...+39.

Погода в Украине 13 июля

В субботу, 13 июля, в Украине осадков не предвидится, лишь днем в западной части местами пройдут локальные грозовые ливни в сопровождении шквалов и града. Ветер северо-восточный, на Правобережье страны юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, на юге и в Крыму местами до +25 градусов; днем +33...+39.

Погода в Украине 14 июля

В воскресенье, 14 июля, в западной части возможны местами кратковременные грозовые дожди, на остальной части страны сухо и жарко. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +34...+39 градусов, в западных областях +26...+31 градус.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет почти 40-градусная духота - стало известно, в каких областях будет жарче всего. Синоптики прогнозируют на 7 июля сухую и очень жаркую погоду по всей Украине.

Также ранее сообщалось, что жара в Украине усилится - синоптик рассказала, в каких областях температура будет зашкаливать. Уже через несколько дней погода в нашем государстве станет еще жарче - местами температура воздуха будет достигать +40 градусов.

Украину атаковала сильнейшая магнитная буря - шторм достиг отметки 9 баллов. Эта магнитная буря сильно затягивается. Ожидается, что после нее сразу начнется новый шторм.

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