Украину накроет почти 40-градусная духота: в каких областях будет жарче всего

Синоптики прогнозируют на 7 июля сухую и очень жаркую погоду по всей Украине.

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Прогноз погоды в Украине на 7 июля / фото: УНИАН

Погода в Украине 7 июля будет очень жаркой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в западных, Житомирской, Винницкой и Херсонской областях.

Синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что 7 июля в Украине жара начнет возвращаться. Только в северных областях температура воздуха будет держаться на уровне 26-29 градусов тепла. Уже с понедельника всю Украину накроет почти 40-градусная жара.

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Прогноз погоды в Украине на 7 июля / фото: ventusky

Погода 7 июля

В Украине 7 июля будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в южных и восточных областях ночью 17-22°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-37°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 28-33°, в северных областях 24-29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +38

По данным meteoprog, 7 июля в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +20...+38 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+25 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 июля / фото: meteoprog

Погода 7 июля в Киеве

В Киеве 7 июля будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 15-17°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 7 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет безумная жа ра - синоптики предупредили о сверхвысокой температуре. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 июля.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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