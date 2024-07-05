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Погода немного меняется: в каких областях будут дожди

Ангелина Подвысоцкая
5 июля 2024, 19:31
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Синоптики предупреждают о том, что уже скоро в Украину вернется очень жаркая погода.
погода
Прогноз погоды в Украине на 6 июля / фото: УНИАН

Погода в Украине 6 июля будет очень жаркой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в западных, Житомирской, Винницкой и Херсонской областях.

Синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что 6 июня в Украине температура воздуха будет комфортной - 26-32 градуса тепла. Однако уже в воскресенье жара начнет возвращаться. Только в северных областях температура воздуха будет держаться на уровне 26-29 градусов тепла. Уже с понедельника всю Украину накроет почти 40-градусная жара.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 6 июля
Прогноз погоды в Украине на 6 июля / фото: ventusky

Погода 6 июля

В Украине 6 июля будет небольшая облачность. Синоптики прогнозируют дожди в Сумской и восточной областях. Ветер в этот день будет юго-западный и северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; на юге и востоке страны ночью 18-23°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 19-24°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +38

По данным meteoprog, 6 июля в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +20...+38 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+25 градусов.

погода 6 июля
Прогноз погоды в Украине на 6 июля / фото: meteoprog

Погода 6 июля в Киеве

В Киеве 6 июля будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 6 июля
Прогноз погоды в Украине на 6 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет безумная жара - синоптики предупредили о сверхвысокой температуре. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 июля.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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