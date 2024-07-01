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Украину накроет безумная жара: синоптики предупредили о сверхвысокой температуре

Юлия Закрепа
1 июля 2024, 17:22
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Из-за высокой температуры в разных регионах будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью.
Украину накроет безумная жара: синоптики предупредили о сверхвысокой температуре
Какая погода будет завтра / фото: unsplash

Метеоролог Наталья Диденко рассказала, что завтра, 2-го июля, в большинстве областей Украины максимальная температура воздуха будет достигать жгучих +32+37 градусов.

В своем блоге в Facebook синоптик сообщила, что больше всего это касается южной части, востока Украины и центральных областей. И в этих регионах будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью.

Диденко сообщила, что только в западные области завтра посетит атмосферный фронт, который наконец ослабит существенно жару. Во вторник температура упадет до +23+27 градусов.

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Украину накроет безумная жара: синоптики предупредили о сверхвысокой температуре
Запад накроет атмосферный фронт / фото: facebook/tala.didenko

На западе пройдут дожди с грозами. Из-за значительных контрастов в зоне фронта дожди будут переходить в сильные ливни, возможны шквал и град.

В северных областях 2-го июля еще будет жарко, однако на Житомирщине уже станет немного легче, +27+29 градусов, на Киевщине около +30, на Черниговщине и Сумщине +31+33 градуса.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

  • На Житомирщине и Киевщине атмосферный фронт уже завтра вечером организует кратковременные грозовые дожди. Черниговская и Сумская область удержатся от осадков. В Украине будет преобладать юго-западный ветер, в западных областях поменяется на северо-западный, может быть порывистым.
  • В Киеве 2-го июля максимальная температура воздуха немного осядет, около +30 градусов, то есть, пик - сегодня, +31+34 градуса. Завтра в столице будет сухо, однако усилится ветер, который даст возможность немного легче дышать, а вечером во вторник возможен кратковременный грозовой дождь.
  • В среду, 3-го июля, на западе и севере температура воздуха ощутимо снизится, возможны местами грозовые дожди. В среду в западной части даже возможно снижение до +18+22 градусов. А вот на востоке, юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) сильная жара еще будет продолжаться, температура воздуха будет достигать и превышать +35 градусов.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что 4 июля ночью существенных осадков не будет. Однако, днем местами в Украине пройдут локальные дожди, в отдельных пунктах возможны шквалы.

  • Температура воздуха в четверг, 4 июля, в западных и северных областях ночью будет колебаться от +13...+20 °С, днем +23...+28 °С. В центральных, южных и восточных регионах ночью температура будет колебаться от +18...+23 °С, а днем +33...+39 °С.
  • В пятницу, 5 июля, существенных осадков не ожидается, лишь днем в северных и восточных регионах местами пройдут грозовые дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 °С, днем +23...+28 °С, в центральных, южных и восточных регионах +29...+34 °С.
  • В субботу, 6 июля, благодаря влиянию антициклона с юго-запада Европы, осадков в Украине не предвидится. Ветер северный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +27...+32 °С.
  • В воскресенье, 7 июля, преимущественно без осадков, лишь утром и днем в западных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозах местами возможны шквалы, 15-20 м/с. Ветер в Украине северный с переходом на южный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 °С, днем +28...+33 °С.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Напомним, что стало известно, когда Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы. Температурный фон в Украине, как ожидается, будет близким к норме. В южной части нашего государства температура воздуха будет выше нормы на 2-4 градуса.

Синоптики раскрыли, какой будет погода в июле 2024 года и в чем опасность. Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что июль 2024 года будет теплее нормы на 1,5-2 градуса.

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