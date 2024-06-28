УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Синоптики объявили штормовое предупреждение: возвращают грозы, град и шквалы

Ангелина Подвысоцкая
28 июня 2024, 20:18обновлено 28 июня, 20:49
407
Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях Украины объявили І уровень опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 29 июня / фото: pixabay

Погода в Украине 29 июня будет штормовой. В Украину возвращаются грозы, град и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Крыму, южных, Донецкой, большинстве западных, центральных и северных областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В то же время синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях Украины - І уровень опасности. Там ожидаются грозы, дожди, град и шквалы.

видео дня
погода 29 июня
Прогноз погоды в Украине на 29 июня / фото: ventusky

Погода 29 июня

В Украине 29 июня будет манящая облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалами в большинстве западных областей. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

"Температура ночью 15-20°; днем 27-32°, в Карпатах 22-27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 29 июня в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +19...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха повысится до +15...+28 градусов.

погода 29 июня
Прогноз погоды в Украине на 29 июня / фото: meteoprog

Погода 29 июня в Киеве

В Киеве 29 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем 29-31°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 29 июня
Прогноз погоды в Украине на 29 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

РФ выбрала главную цель на востоке: в ВСУ назвали три опасных направления

РФ выбрала главную цель на востоке: в ВСУ назвали три опасных направления

20:58 Украина
Синоптики объявили штормовое предупреждение: возвращают грозы, град и шквалы

Синоптики объявили штормовое предупреждение: возвращают грозы, град и шквалы

20:18 Синоптик
Удар по "космическому" центру РФ в Крыму: стали известны новые подробности

Удар по "космическому" центру РФ в Крыму: стали известны новые подробности

19:29 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Она очень обожглась : что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле 5135

"Она очень обожглась": что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле

Я же киевлянка : Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны 2941

"Я же киевлянка": Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны

ВСУ назвали приоритетную область Украины для Путина, которую он хочет захватить 2486

ВСУ назвали приоритетную область Украины для Путина, которую он хочет захватить

Бригада уничтожена на 95%: ситуация на Запорожском направлении для РФ ужасная - АТЕШ 1919

Бригада уничтожена на 95%: ситуация на Запорожском направлении для РФ ужасная - АТЕШ

Последние новости

21:27

Замена Байдена перед выборами: эксперт озвучил неожиданный сценарий

20:58

РФ выбрала главную цель на востоке: в ВСУ назвали три опасных направления

20:27

Что нужно для того, чтобы делать шоколад и побаловать потом рот сладостямиВидео

20:18

Синоптики объявили штормовое предупреждение: возвращают грозы, град и шквалы

20:03

Почему нельзя пить кофе на голодный желудок: специалисты предупредили о рисках

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
19:59

Дебаты Байдена и Трампа: эксперт пояснил, помещают ли экс-президенту суды

19:29

Удар по "космическому" центру РФ в Крыму: стали известны новые подробности

19:15

Дебаты Байдена и Трампа: Кулик поставил диагноз политической системе США

19:10

Кто такой Гэвин Ньюсом: потенциальный кандидат от демократов?мнение

Реклама
19:04

Уничтожены квартиры на нескольких этажах: РФ ударила ракетой по 9-этажке в ДнепреФотоВидео

18:50

Графики отключения света на 29 июня: в какие часы не будет электроэнергии

18:24

Оккупанты отказываются умирать под Волчанском: уничтожены десятки штурмовиков РФ

18:22

Смартфоны и павербанки - зарядить: в Минэнерго рассказали об отключениях света на выходных

17:59

Второй тур дебатов с Трампом и выход из "гонки": Байден принял решение – CNN

17:52

Минировал территорию и уничтожал оккупантов: на Сумщине судят партизана за изготовление оружия

17:47

"Худший сценарий": полковник ВСУ оценил последствия оккупации Часового Яра

17:38

Повестки по почте будут рассылать иначе: что изменил Кабмин

17:38

"Угробили целую бригаду": ВСУ стерли в порошок элитное подразделение РФ – Forbes

17:20

Отдание Троицы 2024: что категорически нельзя делать 29 июня

17:08

Как сохранить зеленый щавель на зиму: люди впечатлены пользой растенияВидео

Реклама
16:51

Готовится сильное решение: Зеленский раскрыл ожидания от саммита НАТО в США

16:38

Некоторым переселенцам угрожают суды: кому и когда нужно вернуть выплаты

16:20

Что на самом деле происходит с зубом без нервов: стоматологи ошеломили ответомВидео

16:15

На штурм бросают "элитные" части: в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

16:06

Когда на улице жарко: улетный рецепт торта без выпечки - тает во ртуВидео

16:04

Украина пару лет будет получать $60 млрд на военную поддержку: заявление Кабмина

16:01

Как уничтожить борщевик: садовод поделилась, как очистить участок раз и навсегда

15:55

Лепс, Газманов, Любэ: Spotify удалил страницы с песнями артистов-путинистов

15:25

НАПК лишило партию "Голос" денег из-за отмывания средств и конвертационных схем

15:20

"Страшные гонения и угрозы": предательница Повалий заныла перед пропагандистами

15:19

Будет готов в этом году: Зеленский заинтриговал планом окончания войны

15:09

От "сушек" до ядерного ракетоносца: опубликована карта уничтожения самолетов РФ

14:57

В США заговорили о замене Байдена на выборах президента: кто может занять его место

14:32

"Запасы на исходе": РФ потеряла тысячи танков, грозит критическая ситуация – СМИ

14:14

Как сделать, чтобы заноза вышла сама - лайфхак спасет ваше здоровье

14:04

"Украина, я очень скучал": Дан Балан сообщил радостную новость

13:51

Церковный праздник 29 июня: что запрещено делать на Петра и Павла

13:40

Большая часть войны уже позади: командир из ВСУ назвал ключ к победе Украины

13:05

РФ вывела подразделения на одном из направлений: комбат ВСУ рассказал о провале врага

12:41

Как избавиться от блох в доме: народные средства, которые всегда есть под рукойВидео

Реклама
12:41

Выгоден Путину: что не так с мирным планом Трампа и почему его невозможно реализовать

12:36

У войск РФ – снарядный голод: СМИ узнали о проблемах оккупантов

12:36

Ничего криминального: Каменских рассказала, почему будет петь на русском языкеВидео

12:30

Как заморозить цветную капусту - советы от известного украинского шеф-повара

12:04

У Кушанашвили началось критическое воспаление

12:03

"Грач" долетался: бойцы Нацгвардии сбили российский Су-25 над Донецкой областьюВидео

12:01

Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократовВидео

11:49

Почему куры падают на ноги: "красный сигнал" для хозяев

11:31

Начало конца войны положено: известный астролог назвал дату окончания боевых действийВидео

11:12

Повестки будут присылать по почте: Кабмин объявил о новых изменениях - детали

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять