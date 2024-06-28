Синоптики объявили штормовое предупреждение: возвращают грозы, град и шквалы

Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях Украины объявили І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 29 июня / фото: pixabay

Погода в Украине 29 июня будет штормовой. В Украину возвращаются грозы, град и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Крыму, южных, Донецкой, большинстве западных, центральных и северных областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В то же время синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях Украины - І уровень опасности. Там ожидаются грозы, дожди, град и шквалы.

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Прогноз погоды в Украине на 29 июня / фото: ventusky

Погода 29 июня

В Украине 29 июня будет манящая облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалами в большинстве западных областей. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

"Температура ночью 15-20°; днем 27-32°, в Карпатах 22-27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 29 июня в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +19...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха повысится до +15...+28 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 июня / фото: meteoprog

Погода 29 июня в Киеве

В Киеве 29 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем 29-31°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 29 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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