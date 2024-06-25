Осадки будут в некоторых областях: где в ближайшее время будут лить грозовые дожди

Погода в Украине 26 июня будет грозовой, но только в некоторых областях. Там синоптики прогнозируют дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко утверждает, что 26 июня будет солнечно и сухо. Такая погода продержится в течение недели. По ее данным, дожди будут в Карпатах, а вечером - в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Температура воздуха повысится до 30 градусов тепла. После этого температура начнет повышаться.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 26 июня
В Украине 26 июня будет манящая облачность. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди в Карпатах и на крайнем востоке страны. Ветер в этот день будет северный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 12-17°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +11
По данным meteoprog, 26 июня в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +16...+29 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +11...+23 градусов.
Погода 26 июня в Киеве
В Киеве 26 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью около 15°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.
Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.
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