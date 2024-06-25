Осадки будут в некоторых областях: где в ближайшее время будут лить грозовые дожди

Синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду в течение всей недели.

https://glavred.info/synoptic/osadki-budut-v-nekotoryh-oblastyah-gde-v-blizhayshee-vremya-budut-lit-grozovye-dozhdi-10575872.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 26 июня / фото: pixabay

Погода в Украине 26 июня будет грозовой, но только в некоторых областях. Там синоптики прогнозируют дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что 26 июня будет солнечно и сухо. Такая погода продержится в течение недели. По ее данным, дожди будут в Карпатах, а вечером - в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Температура воздуха повысится до 30 градусов тепла. После этого температура начнет повышаться.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 26 июня / фото: ventusky

Погода 26 июня

В Украине 26 июня будет манящая облачность. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди в Карпатах и на крайнем востоке страны. Ветер в этот день будет северный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 26 июня в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +16...+29 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +11...+23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 июня / фото: meteoprog

Погода 26 июня в Киеве

В Киеве 26 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью около 15°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред