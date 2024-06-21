Град, шквалы и грозы: в четырех областях объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о том, что в субботу дожди будут не по всей Украине, но 23 июня ворвутся почти во все регионы.

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Прогноз погоды в Украине на 22 июня / фото: УНИАН

Погода в Украине 22 июня будет жаркой, но в некоторых областях будут грозовые дожди, град и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко утверждает о том, что в Украине 22 июня будет сухая и теплая погода в южных областях. Сильные ливни возможны в Карпатах. В воскресенье, 23 июня, грозовые дожди будут почти по всей Украине, кроме южных областей и Луганщины.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 22 июня / фото: ventusky

Погода 22 июня

В Украине 22 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди в западных областях. Также могут быть град и шквалы. Ветер в этот день будет южный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Будут порывы ветра - 17-22 м/с.

"Температура ночью 13-18°; днем 25-30°, на Закарпатье и Прикарпатье местами 32-34°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +31

По данным meteoprog, 22 июня в Украине будет жаркая, но местами дождливая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +20...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха повысится до +13...+25 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 июня / фото: meteoprog

Погода 22 июня в Киеве

В Киеве 22 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 25-30°; в Киеве ночью 15-17°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 22 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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