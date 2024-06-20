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Адская жара идет в Украину, но не во все области: где ждать дожди

Ангелина Подвысоцкая
20 июня 2024, 19:30
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Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях Украины 21 июня будут дожди с грозами.
погода
Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: pixabay

Погода в Украине 21 июня будет жаркой, но в некоторых областях ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 21 июня будет очень жаркая погода - до 34 градусов тепла.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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погода 21 июня
Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: ventusky

Погода 21 июня

В Украине 21 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди в областях на крайнем востоке страны. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 75-10 м/с. Будут порывы ветра в восточных областях - 15-20 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 22-27°, на Закарпатье до 30°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 21 июня в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской и Сумской областях. Там температура воздуха повысится до +13...+23 градусов.

погода 21 июня
Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: meteoprog

Погода 21 июня в Киеве

В Киеве 21 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем около 25°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 21 июня
Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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