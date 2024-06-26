Дожди отступают, Украину окутывает жара: какой будет температура воздуха

Погода в Украине 27 июня будет жаркой и сухой. Однако дожди с грозами прогнозируют лишь в некоторых областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о том, что в Крыму, на территории южных, большинства центральных, Черновицкой и Донецкой областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптик Наталья Диденко утверждает, что до конца недели в Украине не будет дождей. Несколько дождевых облаков будут над Полтавской и Черкасской областями. Температура воздуха в Украине повысится до 31 градуса, но уже к концу недели станет еще жарче.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 27 июня
В Украине 27 июня будет манящая облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди в Карпатах и на Закарпатье. На территории восточных областей прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ветер в этот день будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 14-19°, днем 25-30°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +12
По данным meteoprog, 27 июня в Украине будет солнечная погода. Теплее всего будет в Херсонской и Закарпатской областях. Там температура воздуха повысится до +18...+30 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +14...+24 градусов.
Погода 27 июня в Киеве
В Киеве 27 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 14-19°, днем 25-30°; в Киеве ночью 15-17°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.
Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.
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