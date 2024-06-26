Ударит +31 градус, но не везде: где в Украине будут дожди

Погода в Украине в четверг, 27 июня, будет преимущественно сухой и солнечной. Осадков почти не будет, локальные дожди возможны лишь в Карпатах и местами в Полтавской и Черкасской областях.
Во всех областях, где не предвидится дождей, возрастет пожарная опасность. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"До воскресенья (30 июня - ред.) включительно в Украине никаких дождей. Отдельный синоптический эксклюзив завтра - локальные дожди в Карпатах и почему-то днем есть вероятность нескольких дождевых облаков над Полтавской и Черкасской областями. Но это - всё, везде будет солнечно и сухо. В условиях сухой погоды, разумеется, возрастает пожарная опасность - не оставляйте без присмотра любой костер, очень осторожно!", - отметила синоптик.
Температура воздуха 27 июня ожидается в пределах +26...+31 градуса, на Харьковщине местами +24...+27 градусов.
В Киеве в четверг будет сухо, солнечно. Температура воздуха будет подниматься до +28 градусов.
Также Диденко отметила, что до конца недели жара окрепнет, дождей не предвидится.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине ударит +32 градуса - синоптик сказала, когда в Украине будет сильная жара. Украину накроет большой мощный антициклон Bie с центром над Балтикой. Но часть областей накроют дожди с грозами.
Также стало известно, где в ближайшее время будут лить грозовые дожди. Синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду в течение всей недели, но в некоторых областях будут осадки.
Напомним, ранее стало известно, какая погода будет в Украине в июле 2024 - ударит выше нормы температура. Температура воздуха будет держаться на уровне от +20 до +26 градусов, но в некоторых регионах будет холоднее.
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