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Ударит +31 градус, но не везде: где в Украине будут дожди

Алёна Воронина
26 июня 2024, 13:21
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Часть нашей страны накроет жара, но в некоторых регионах не обойдется и без осадков.

Погода, природа, дождь
Погода в Украине - ударит +31 градус, но не везде/ unsplash.com

Погода в Украине в четверг, 27 июня, будет преимущественно сухой и солнечной. Осадков почти не будет, локальные дожди возможны лишь в Карпатах и местами в Полтавской и Черкасской областях.

Во всех областях, где не предвидится дождей, возрастет пожарная опасность. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"До воскресенья (30 июня - ред.) включительно в Украине никаких дождей. Отдельный синоптический эксклюзив завтра - локальные дожди в Карпатах и почему-то днем есть вероятность нескольких дождевых облаков над Полтавской и Черкасской областями. Но это - всё, везде будет солнечно и сухо. В условиях сухой погоды, разумеется, возрастает пожарная опасность - не оставляйте без присмотра любой костер, очень осторожно!", - отметила синоптик.

Температура воздуха 27 июня ожидается в пределах +26...+31 градуса, на Харьковщине местами +24...+27 градусов.

Погода в Украине 27 июня
Погода в Украине 27 июня/ meteoprog

В Киеве в четверг будет сухо, солнечно. Температура воздуха будет подниматься до +28 градусов.

Также Диденко отметила, что до конца недели жара окрепнет, дождей не предвидится.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит +32 градуса - синоптик сказала, когда в Украине будет сильная жара. Украину накроет большой мощный антициклон Bie с центром над Балтикой. Но часть областей накроют дожди с грозами.

Также стало известно, где в ближайшее время будут лить грозовые дожди. Синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду в течение всей недели, но в некоторых областях будут осадки.

Напомним, ранее стало известно, какая погода будет в Украине в июле 2024 - ударит выше нормы температура. Температура воздуха будет держаться на уровне от +20 до +26 градусов, но в некоторых регионах будет холоднее.

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