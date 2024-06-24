Ударит +32 градуса: синоптик сказала, когда в Украине будет сильная жара

Украину накроет большой мощный антициклон Bie с центром над Балтикой. Но часть областей накроют дожди с грозами.

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Погода в Украине - синоптик сказала, когда в Украине будет сильная жара/ УНИАН

Погода в Украине на протяжении недели, с 24 по 30 июня, будет преимущественно сухой и солнечной. Дожди с грозами могут быть лишь местами в околокарпатских областях.

Температура воздуха в последнюю неделю этого месяца будет составлять до +32 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Неделя в Украине предполагается преимущественно сухой, солнечной, разве что в прикарпатских областях местами дождь с грозами. Температура воздуха составит в дневные часы +27...+32 градуса. Еще одна летняя неделя, с солнцем, светом и теплом, впереди", - отметила Диденко.

Погода в Украине 25 июня

Во вторник, 25 июня, в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, зона большого мощного антициклона Bie, с центром над Балтикой.

"Поэтому каких-то сильных осадков - вряд ли, разве что хвосты восточных атмосферных фронтов обусловят локальные грозовые дожди на севере, в центре и на востоке Украины. Запад и юг - солнечно", - отметила синоптик.

На востоке Украины во вторник ожидается сильный северный ветер, возможны даже штормовые порывы.

Температура воздуха в этот день в большинстве областей ожидается на уровне +23...+29 градусов, в южной части и на Закарпатье до +30 градусов.

В Киеве вторник будет теплым, без жары, до +25 градусов. Днем без существенных осадков, отметила синоптик.

Погода в Украине 25 июня/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы - стало известно, когда стремительно ухудшится погода. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 24 по 30 июня. Последняя неделя июня будет с комфортной погодой. Но в части областей, особенно в западных, будут идти дожди, а кое-где даже град и шквалы.

Также ранее сообщалось, будет уже не так жарко, как раньше - стало известно, в каких областях будут грозы и дожди. Синоптики предупреждают о том, что грозовые дожди атакуют многие области.

Напомним, будут мощные магнитные бури - на Солнце произошли изменения. По прогнозам метеоэкспертов, частота и сила магнитных бурь будет увеличиваться из-за того, что Солнце будет находиться на пике своей активности.

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