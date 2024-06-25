Почему собаке нельзя молоко: последствия могут быть очень серьезными

Всем владельцам таких домашних животных стоит знать, почему собак нельзя поить молоком. Это может сильно ударить по их здоровью.

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Почему собаке нельзя молоко/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Во многих семьях домашние животные считаются полноценными членами семьи, поэтому часто хочется порадовать их чем-то вкусненьким и угостить, например, со стола. Однако многие продукты, привычные и безопасные для людей, могут наделать беды животному, ведь организмы человека и животного сильно отличаются друг от друга.

Одним из продуктов, который часто попадает в собачий рацион, является молоко. Однако не все знают, почему собак нельзя поить молоком. На самом деле для животных это может иметь серьезные негативные последствия.

В видео на официальном канале интернет-магазина ZooComplex в YouTube рассказывается, можно ли молоко собакам и к каким последствиям может привести введение в рацион собак молока и молочных продуктов.

"О молочных продуктах для животных говорилось уже очень много. Коровье или любое другое привычное для людей молоко не несет для собаки ничего, кроме дискомфорта, расстройств пищеварения и диареи", - отмечается в видео.

Более того, чем старше собака, тем меньше она имеет возможностей переваривать лактозу.

"Поэтому не стоит давать своим собачкам молоко", - отметили в зоомагазине.

Смотрите видео о том, чем нельзя кормить собаку:

Можно ли кормить собаку один раз в день Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак лишь один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в чтом числе рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройства желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com. По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без пищи. "Тем не менее наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также стоит учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", — сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

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