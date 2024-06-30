В Украине уничтожены мощности более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС - МВФ

Украинская власть работает оперативно, чтобы устранить убытки и обеспечить достаточное электроснабжение.

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РФ нанесла большие удары по ТЭС и ГЭС / коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ назвали масштабы ущерба энергетике в результате российских атак по Украине.

"Недавние крупномасштабные атаки на нашу энергетическую инфраструктуру и производство электроэнергии уничтожили около половины наших генерирующих мощностей, особенно тепловых и гидроэлектростанций, а весной убытки превысили 1 млрд долларов", - говорится в документе.

Как отмечается в Меморандуме, украинская власть работает оперативно, чтобы устранить убытки и обеспечить достаточное электроснабжение домохозяйств и предприятий по всей стране.

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"Мы также постараемся сделать нашу энергетическую систему более устойчивой к будущим атакам, в том числе за счет децентрализованного производства энергии в благоприятной рыночной и нормативной среде. Пострадавшие компании в основном будут полагаться на свой оборотный капитал для проведения ремонта, и мы благодарны донорам за поддержку, в частности оборудованием", - говорится в Меморандуме.

В то же время, Украине "может понадобиться дополнительная финансовая помощь со стороны доноров для поддержки программ поддержки децентрализованного производства электроэнергии".

Данные от МВФ

МВФ в свою очередь отмечает, что масштабные атаки на украинский энергетический сектор в конце марта - в мае серьезно повредили или уничтожили около половины генерирующих мощностей (более 9 ГВт). Несколько тепловых (ТЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС) в Киевской, Харьковской и Запорожской областях были полностью разрушены, другие ТЭС и ГЭС повреждены в разной степени. В целом объем разрушенной мощности оценивается в более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС.

По оценкам МВФ, сначала производство электроэнергии пострадало не так сильно: за апрель оно упало примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку в этот период система обычно работает ниже полной мощности, спрос оставался сезонно низким, а выработка атомной энергии (более 50% от общего объема) осталась неизменной.

Однако сразу после терактов в Кривом Роге, центре металлургической промышленности, были введены ежедневные почасовые ограничения на промышленное потребление энергии, что помогло сгладить возможные пиковые дефициты потребления и на начальном этапе последствия для домохозяйств. Дефицит энергии оставался преимущественно географически локализованным, но впоследствии отключения электроэнергии распространились по всей стране, отмечает МВФ.

"По оценкам властей, общий ущерб энергетической системе в результате весенних атак составит более 1 миллиарда долларов, и, вероятно, они будут покрыты пострадавшими компаниями (ДТЭК, крупнейший частный производитель, и госпредприятия) за счет оборотного капитала и потенциальной донорской поддержки (например, оборудование)", - говорится в Меморандуме.

Что такое МВФ? Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает недостаток иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

Удары по ГЭС и ТЭС: что известно

Напомним, что 1 июня оккупанты обстреляли две украинские ГЭС. Враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции. Также отмечается, что есть попадания в инфраструктуру рядом со станциями. Зафиксированы критические повреждения оборудования.

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