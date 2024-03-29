Россия атаковала Каневскую и Днестровскую ГЭС: Зеленский срочно созвал Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, за созыв которой отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко.
"Вызовы очень серьезные. Российские террористы снова били по украинской энергетике. Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, председатели правлений "Укрэнерго" и "Нафтогаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев доложили о нанесенном ущербе и восстановительных работах. Обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на других объектах", - отметил Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент Украины сообщил, что этой ночью страна-агрессор Россия атаковала Каневскую и Днестровскую ГЭС.
"Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что одним из главных вопросов на Ставке были контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и на перспективу.
"На первый план вышла потребность в ПВО. Из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы. Поручил усилить работу с партнерами. Рассчитываем на их быструю реакцию", - добавил он.
Атака РФ по Украине 29 марта: что известно
Напомним, что 29 марта Россия обстреляла Украину ракетами и "шахедами". Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по территории Украины. Позже взлетели 3 МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Ракеты залетели через Харьковскую область в сторону Полтавской.
В ВСУ рассказали о подготовке россиян к массированной атаке. Наталья Гуменюк отметила, что во время ночной атаки враг атаковал Юг дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом снова оказались энергетические объекты и критическая инфраструктура.
Во время ракетного удара 29 марта российские оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах, в Укрэнерго раскрыли последствия. В Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области - графики почасовых отключений.
Силы ПВО уничтожили 84 воздушные цели. Объектом российской атаки стал топливно-энергетический сектор Украины, сообщили в Воздушных силах. Страна-агрессор применила различные типы ракет и ударные БПЛА. В общем - 99 средств воздушного нападения.
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