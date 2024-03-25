Восстановление дамбы ДнепроГЭС займет годы - в Укргидроэнерго раскрыли масштабы удара

Из-за атаки РФ на дамбе повреждено автодорожное полотно, подкрановые балки, где кран поднимает затворы, чтобы пропускать воду.

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Когда восстановят ДнепроГЭС в Запорожье / коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smygal, Википедия

Игорь Сирота, генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго", отметил, что станцию быстро восстановить не удастся, потому что после разбора завалов в машинном зале можно будет подробнее говорить о последствиях.

"К сожалению, устранение повреждений Днепрогэс - вопрос не очень быстрого времени. На сегодня мы пока пытаемся демонтировать остатки перекрытия потолка и стен машинного зала, которые разбиты и наклонились. Поэтому мы не можем разобрать машзал пока не демонтируем перекрытия, а там высота более 35 метров, чтобы потом можно было разбирать сами завалы в машзале. Вместе с председателем ВА Иваном Федоровым 23 марта в Запорожье провели совещание и попросили ГСЧС оказать помощь по ликвидации перекрытия. Затем мы будем расчищать завалы и смотреть, потому что на сегодня поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию", - сказал гендиректор "Укргидроэнерго" для "Еспресо".

По его словам, ущерб нанесен немалый, прилетело более 6 ракет по самой станции, к тому же повреждено автодорожное полотно, подкрановые балки, где кран поднимает затворы, чтобы пропускать воду.

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"Думаю, в течение недели нам удастся разобрать эти все завалы и тогда более подробно сможем говорить о последствиях. Но есть много попаданий в сами агрегаты, сгорело оборудование, то есть работы много. Сегодня оценить во времени и финансово еще не представляется возможным. Есть агрегаты, которые нужно полностью с нуля изготавливать, а это во времени от 18 до 24 месяцев. Кроме того, демонтаж и монтаж требует определенного времени. Мы понимаем, в какие рамочные времена заходим, чтобы восстановить станцию. Я уже не говорю о том, что нужно будет полностью восстановить машинный зал, то есть строить новый машзал. А мы еще посмотрим, что происходит на 4-х этажах внизу станции, где 25-30 метров глубины, но это уже после разбора завалов. Тогда мы сможем дать через дней 10 примерную оценку стоимостным показателям, что нужно", - резюмировал Игорь Сирота.

Удар по дамбе ДнепроГЭС в Запорожье: что известно

Напомним, что 22 марта РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС в Запорожье. На станции вспыхнул пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики. В Укргидроэнерго сообщили, что ситуация на дамбе станции контролируемая - угрозы прорыва нет.

Стало известно, что в ДнепроГЭС попали 8 ракет. В Офисе генпрокурора сообщили, что в саму ГЭС попали 8 раз - то есть 8 ракет. Объект действительно временно выведен из строя и повреждения очень значительные. Опасности для граждан нет.

22 марта РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью. Оккупанты более часа атаковали Запорожье. По предварительным данным, разрушены два дома частного сектора. Еще 7 домов повреждены. Движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС полностью ограничено.

ДнепроГЭС - что о ней известно Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС) - гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, пишет Википедия. Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932-1956 годах была крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.

Во время Второй мировой войны Днепровская ГЭС была взорвана сначала советскими войсками в 1941 году, а затем - немецкими.

В 1944 году началось восстановление станции, а завершилось - в 1950-м с пуском последнего гидроагрегата. При этом мощность станции была увеличена. Владельцем Днепровской ГЭС является государственная компания "Укргидроэнерго".

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