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Россия атакует украинскую энергетику: в ВСУ объяснили тактику ударов весной

Юлия Закрепа
23 марта 2024, 14:17
Вероятно, уничтожение самолетов А-50 Силами обороны также внесло поправки в планы оккупантов по нанесению массированных ударов.
Россия атакует украинскую энергетику: в ВСУ объяснили тактику ударов весной
Почему РФ весной обстреливает энергетику Украины / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские удары по украинским энергетическим объектам могут быть связаны с намерением оккупантов дестабилизировать работу промышленности, сельского хозяйства, которые тоже существенно завязаны на энергетику.

Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ заявила, что уничтожение самолетов А-50 Силами обороны также внесло поправки в планы оккупантов по нанесению массированных ударов, поскольку именно эти самолеты занимались наведением и корректировкой авиации РФ.

"Можно рассуждать по-разному. Но что на самом деле в голове у оккупантов, угадать очень сложно. В этой ситуации мне видится понимание этого несколько отсроченного процесса в том, что было важно вмешательство Сил обороны в этот процесс. То есть, уничтожение таких мощных воздушных разведывательных пунктов, как самолеты А-50, внесло серьезные поправки в планы воплощения массированных ракетных ударов. Они координировали деятельность авиации и морских ракетоносителей, могли собирать максимум разведданных и понимать направления сосредоточения усилий таких атак. Однако вмешательство в работу их авиации существенно разрушило их план, это очевидно", - сказала Гуменюк.

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Кроме того, зима в Украине была не очень суровой, дополнила она. Основная ставка страной-агрессором делалась не на погоду.

"Сейчас, на момент перехода с отопительного сезона на обычный, россияне могут сконцентрировать удары именно на том, что возобновление работы промышленности, сельского хозяйства тоже существенно завязано на энергетику, в частности, и работа портовой инфраструктуры. Может быть, что в приоритете у врага именно такие аспекты", - отметила она.

Однозначно, что основная ставка россиян сделана на то, чтобы подорвать экономику Украины в целом, чтобы создать внутреннее напряжение в государстве, считает Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

"Каждый раз переключение электричества и перераспределение электроэнергии в случае аварийных или стабилизационных отключений создавали определенное напряжение в обществе", - дополнила спикер.

Кроме того, на сроки атак российских оккупантов могли повлиять "выборы" в РФ, предположила Гуменюк.

"В этой ситуации абсолютно вероятно, что сроки воплощения таких атак подвинула подготовка к "выборам". У них были очевидные ставки на то, что псевдовыборы должны состояться максимально убедительно для мирового сообщества", - резюмировала она.

Массированная атака РФ по Украине 22 марта

Напомним, что Россия ночью 22 марта атаковала Украину, мощные взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ночью состоялась самая масштабная атака на энергетику Украины.

Стало известно, что Россия запустила в ДнепроГЭС 8 ракет. В Офисе генпрокурора сообщили, что в саму ГЭС попали 8 раз - то есть 8 ракет. Объект действительно временно выведен из строя и повреждения очень значительные. Опасности для граждан нет.

В МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта. Игорь Клименко сообщил, что известно о 2 погибших людях и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком. Также 6 травмированных в Запорожье, 3 человека там считаются без вести пропавшими на местах ударов.

В России выдали циничное оправдание жестоким ударам по Украине. У Шойгу заявили, что российская армия якобы нанесла удары "высокоточным оружием" и беспилотниками по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса.

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война в Украине обстрелы ВСУ Наталья Гуменюк
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