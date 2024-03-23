Россия атакует украинскую энергетику: в ВСУ объяснили тактику ударов весной

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские удары по украинским энергетическим объектам могут быть связаны с намерением оккупантов дестабилизировать работу промышленности, сельского хозяйства, которые тоже существенно завязаны на энергетику.
Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ заявила, что уничтожение самолетов А-50 Силами обороны также внесло поправки в планы оккупантов по нанесению массированных ударов, поскольку именно эти самолеты занимались наведением и корректировкой авиации РФ.
"Можно рассуждать по-разному. Но что на самом деле в голове у оккупантов, угадать очень сложно. В этой ситуации мне видится понимание этого несколько отсроченного процесса в том, что было важно вмешательство Сил обороны в этот процесс. То есть, уничтожение таких мощных воздушных разведывательных пунктов, как самолеты А-50, внесло серьезные поправки в планы воплощения массированных ракетных ударов. Они координировали деятельность авиации и морских ракетоносителей, могли собирать максимум разведданных и понимать направления сосредоточения усилий таких атак. Однако вмешательство в работу их авиации существенно разрушило их план, это очевидно", - сказала Гуменюк.видео дня
Кроме того, зима в Украине была не очень суровой, дополнила она. Основная ставка страной-агрессором делалась не на погоду.
"Сейчас, на момент перехода с отопительного сезона на обычный, россияне могут сконцентрировать удары именно на том, что возобновление работы промышленности, сельского хозяйства тоже существенно завязано на энергетику, в частности, и работа портовой инфраструктуры. Может быть, что в приоритете у врага именно такие аспекты", - отметила она.
Однозначно, что основная ставка россиян сделана на то, чтобы подорвать экономику Украины в целом, чтобы создать внутреннее напряжение в государстве, считает Гуменюк.
Кто такая Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.
"Каждый раз переключение электричества и перераспределение электроэнергии в случае аварийных или стабилизационных отключений создавали определенное напряжение в обществе", - дополнила спикер.
Кроме того, на сроки атак российских оккупантов могли повлиять "выборы" в РФ, предположила Гуменюк.
"В этой ситуации абсолютно вероятно, что сроки воплощения таких атак подвинула подготовка к "выборам". У них были очевидные ставки на то, что псевдовыборы должны состояться максимально убедительно для мирового сообщества", - резюмировала она.
Массированная атака РФ по Украине 22 марта
Напомним, что Россия ночью 22 марта атаковала Украину, мощные взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ночью состоялась самая масштабная атака на энергетику Украины.
Стало известно, что Россия запустила в ДнепроГЭС 8 ракет. В Офисе генпрокурора сообщили, что в саму ГЭС попали 8 раз - то есть 8 ракет. Объект действительно временно выведен из строя и повреждения очень значительные. Опасности для граждан нет.
В МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта. Игорь Клименко сообщил, что известно о 2 погибших людях и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком. Также 6 травмированных в Запорожье, 3 человека там считаются без вести пропавшими на местах ударов.
В России выдали циничное оправдание жестоким ударам по Украине. У Шойгу заявили, что российская армия якобы нанесла удары "высокоточным оружием" и беспилотниками по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса.
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