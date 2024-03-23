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Россияне не прекращают штурм, давят на плацдарм ВСУ в районе Крынок

Юлия Закрепа
23 марта 2024, 09:56обновлено 23 марта, 10:27
Направляя дроны с юга, враг пытается максимально использовать временно оккупированные территории для того, чтобы нельзя было их уничтожить.
Россияне не прекращают штурм, давят на плацдарм ВСУ в районе Крынок
Ситуация на Херсонщине ухудшается / коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, скриншот: deepstatemap

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что страна-агрессор Россия продолжает осуществлять террор не только регулярными артиллерийскими обстрелами непосредственно вдоль линии соприкосновения, но и используя дроны разного типа: от FPV, которыми атакует прифронтовые территории, так и барражирующие снаряды.

"Дроновая атака, которая началась в нашей операционной зоне еще за несколько минут до полуночи не завершена, продолжается боевая работа, дроны барражируют по разным регионам и уже отработано большинство по ним, но итоги подведем, когда завершим боевую работу", - рассказала Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

Также идет охота с подразделениями ПВО: работали в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Направляя дроны с юга, враг пытается максимально использовать временно оккупированные территории для того, чтобы по пути следования дроны не были уничтожены.

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"Но там, где они попадают в зону нашего поражения, ведется результативная боевая работа", - отметила пресс-секретарь.

Штурмовые действия враг не прекращает, продолжает давить и на плацдарм в районе Крынок, где проведено два штурма, и продолжает штурмовать позиции на Запорожском направлении. До 10 штурмов было отбито подразделениями юга.

"В нашей зоне ответственности там, где обустроен плацдарм, позиции остаются за нами. Мы продолжаем отражать штурмы и если в позапрошлые сутки враг ни разу не смог собрать силы на этом направлении, то в эти боевые сутки они дважды штурмовали наши позиции, нам удалось их отбить и продолжаем закрепление на этом участке", - добавила Наталья Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что РФ ударила авиацией по центру Херсона, есть раненые. все многоэтажные и частные дома, расположенные на этой улице, разрушены и серьезно повреждены. Взрывной волной во многих домах выбило окна.

Россияне обстреляли Донецкую область и Херсон. Оккупанты совершили артиллерийский обстрел и удар БПЛА в Донецкой области, в Херсоне ударили авиабомбой по дому. В Донецкой области россияне ранили четырех человек, в Херсоне пострадал 7-летний мальчик.

Оккупанты стягивают войска и технику на фронте. В ВСУ раскрыли критическую ситуацию на фронте и заявили, что украинские Силы обороны проводят соответствующие наступательные действия, восстанавливают позиции, захватывают позиции врага. Сейчас оккупанты не имеют такого успеха, как при наступлении на Авдеевку.

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война в Украине ВСУ Наталья Гуменюк
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