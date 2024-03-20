В России заявили о захвате новых территорий возле Авдеевки: в ISW раскрыли правду

Российские оккупационные войска недавно продвинулись к северо-западному краю Первомайской дамбы в Первомайском.

https://glavred.info/ukraine/u-rosiji-zayavili-pro-zahoplennya-novih-teritoriy-bilya-avdijivki-v-isw-rozkrili-pravdu-10551467.html Ссылка скопирована

Российские войска продвинулись к Первомайской дамбе / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Аналитики Института изучения войны проанализировали информацию о том, что во вторник, 19 марта, россияне заявили о захвате Орловки на Авдеевском направлении, однако не могут этого подтвердить.

"19 марта Минобороны России заявило, что подразделения Центральной группировки войск захватили Орловку к северо-западу от Авдеевки. Несколько милблогеров усилили это заявление, а один известный, связанный с Кремлем милблогер, утверждал, что российские войска полностью захватили и начали "очищать" Орловку 17 марта, но столкнулись с проблемами полной консолидации контроля над населенным пунктом из-за украинских контратак", - говорится в отчете ISW.

Также россияне заявили, что их войска усиливают обстрелы Бердичева (к северу от Орловки и северо-западу от Авдеевки) и Тоненького (к югу от Орловки и к западу от Авдеевки), а российская авиация якобы наносит постоянные удары бомбами по украинским позициям в этих двух населенных пунктах.

видео дня

Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-западному краю Первомайской дамбы в Первомайском, к юго-западу от Авдеевки. Кроме того, аналитики со ссылкой на российские и украинские источники, отмечают, что бои продолжались к юго-западу от Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Карта боевых действий на фронте / фото: ISW

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что россияне уменьшили интенсивность атак на фронте. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что уменьшение активности россиян на фронте связано с несколькими факторами.

В ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра. Наталья Гуменюк отметила, что россияне проводят наступательные операции по всей линии фронта на юге, при этом враг редко использует для наступления бронетехнику.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред