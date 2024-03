В России заявили о захвате новых территорий возле Авдеевки: в ISW раскрыли правду

Аналитики Института изучения войны проанализировали информацию о том, что во вторник, 19 марта, россияне заявили о захвате Орловки на Авдеевском направлении, однако не могут этого подтвердить.

Также россияне заявили, что их войска усиливают обстрелы Бердичева (к северу от Орловки и северо-западу от Авдеевки) и Тоненького (к югу от Орловки и к западу от Авдеевки), а российская авиация якобы наносит постоянные удары бомбами по украинским позициям в этих двух населенных пунктах.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-западному краю Первомайской дамбы в Первомайском, к юго-западу от Авдеевки. Кроме того, аналитики со ссылкой на российские и украинские источники, отмечают, что бои продолжались к юго-западу от Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.