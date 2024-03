БПЛА попал в воинскую часть Приднестровья: в ISW назвали, кто за этим стоит

Американские аналитики Института изучения войны считают, что за атакой беспилотников в непризнанном Приднестровье стоит Россия. Ее целью была попытка дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Бывший "председатель Верховного совета" Приднестровья Александр Щерба заявил, что видит "украинские отпечатки" и что "главным бенефициаром" является Украина, передает ISW.

Между тем Бюро реинтеграции Молдовы заявило, что пораженный вертолет не летал годами, а удар должен был намеренно распространить страх и панику в Приднестровье. Там считают, что удар был частью "вражеской информационной операции, нацеленной на Молдову", хотя Бюро реинтеграции не обвинило приднестровские или пророссийские силы в проведении удара.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.