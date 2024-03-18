БПЛА попал в воинскую часть Приднестровья: в ISW назвали, кто за этим стоит

Бывший "председатель Верховного совета" Приднестровья Александр Щерба заявил, что видит "украинские отпечатки".

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Кто запустил БПЛА на воинскую часть в Приднестровье / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Американские аналитики Института изучения войны считают, что за атакой беспилотников в непризнанном Приднестровье стоит Россия. Ее целью была попытка дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Бывший "председатель Верховного совета" Приднестровья Александр Щерба заявил, что видит "украинские отпечатки" и что "главным бенефициаром" является Украина, передает ISW.

Между тем Бюро реинтеграции Молдовы заявило, что пораженный вертолет не летал годами, а удар должен был намеренно распространить страх и панику в Приднестровье. Там считают, что удар был частью "вражеской информационной операции, нацеленной на Молдову", хотя Бюро реинтеграции не обвинило приднестровские или пророссийские силы в проведении удара.

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"Маловероятно, что украинские силы нанесли удар, учитывая ограниченные средства, использованные во время удара, и незначительную цель. Также украинские чиновники недавно заявили, что Приднестровье не представляет военной угрозы для Украины. Приднестровская власть недавно обратилась к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы, и Россия или связанные с Россией субъекты, вероятно, получат выгоду от этой провокации, чтобы способствовать постоянным усилиям Кремля установить информационные условия для оправдания ряда российских гибридных операций, направленных на дестабилизацию Молдовы", - говорится в сообщении.

Что известно о Приднестровье / Инфографика: Главреда

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Напомним, что Сергей Братчук раскрыл ситуацию в Приднестровье. Так называемая мобилизация в Приднестровье и попытки провести мобилизационные сборы в свое время показали, что воины садятся и несутся в сторону границы с Молдовой.

В ГУР разнесли российскую провокацию, назвали цель взрывов в Приднестровье. Андрей Юсов заявил, что Россия сама совершила провокацию в Приднестровье с атакой воинской части дроном-камикадзе.

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