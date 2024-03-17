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Взрывы в Приднестровье: в ГУР разнесли российскую провокацию, названа цель

Алексей Тесля
17 марта 2024, 20:02
Россия сама совершила провокацию в Приднестровье с атакой воинской части дроном-камикадзе.
Юсов
Андрей Юсов прокомментировал взрывы в "ПМР" / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

В Главном управлении разведки Минобороны отреагировали на взрывы в воинской части в контролируемой Россией "ПМР", которые якобы произошли после атаки дронов.

В комментарии РБК-Украина представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов заявил, что это российская провокация.

В свою очередь Центр противодействия дезинформации сообщил, что Россия сама совершила провокацию в Приднестровье с атакой воинской части дроном-камикадзе.

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"Главная логика действий кремля заключается в информационном нагнетании ситуации, поскольку у РФ нет коридора в Приднестровье для осуществления провокаций военного характера", - подчеркнули в центре.

По их данным, именно для информационного нагнетания россияне пытаются совершать провокации и манипулировать в информационном пространстве, распространяя фейки.

Реакция Кишинева

В свою очередь в Молдове заявляют, что атаки не было, а данные сообщения это попытка навести страх и панику, пишет Deschide.

"Бюро реинтеграции связалось с другими государственными органами, и после изучения видеоизображений и обмена информацией мы сообщаем, что инцидент, о котором идет речь, является попыткой вызвать страх и панику в регионе. Военная техника на снимках не работает уже несколько лет", - заявили в Бюро.

По их данным, власти Кишинева в контакте с украинской стороной не подтверждают какое-либо нападение на Приднестровский регион.

Приднестровская Молдавская Республика

Приднестровская Молдавская Республика – самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы.

Так называемая "независимость" никем не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и русскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов при участии русских.

Ситуация в Приднестровье

Напомним, ранее в контролируемой РФ "Приднестровской молдавской республике" заявили об атаке дрона по воинской части. Отметим, что в Сети уже опубликовали кадры, на которых зафиксирован удар беспилотника по вертолету и последствиями пожара.

Напомним, как ранее сообщал Главред, эскалации ситуации в Приднестровье не предвидится. Обращение из анклава к России теряет смысл, поскольку войска страны-оккупанта не могут туда пройти. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Обращение незаконного Приднестровья к России "о защите" от Молдовы не оправдало ожиданий Кремля. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

приднестровье
/ Инфографика Главреда

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Приднестровье ПМР ГУР новости Молдовы Андрей Юсов
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