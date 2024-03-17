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Взрыв в воинской части и вертолет в огне: в "ПМР" пожаловались на атаку дронов

Алексей Тесля
17 марта 2024, 18:03
Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе.
ПМР
В "ПМР" пожаловались на дроновую атаку / Коллаж: Главред, Фото: Telegram

В контролируемой РФ "Приднестровской молдавской республике" заявили об атаке дрона по воинской части.

Отмечается, что в результате атаки сгорел вертолет, пострадавших нет. Об этом передает "Первый Приднестровский" со ссылкой на "МГБ Приднестровья".

"Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе", – говорится в сообщени.

видео дня

Отметим, что в Сети уже опубликовали кадры, на которых зафиксирован удар беспилотника по вертолету и последствиями пожара.

Смотрите видео - в "ПМР" ударили по воинской части:

Screenshot
/ Скриншот

Приднестровская Молдавская Республика

Приднестровская Молдавская Республика – самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы.

Так называемая "независимость" никем не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и русскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов при участии русских.

Ситуация в Приднестровье

Напомним, как ранее сообщал Главред, эскалации ситуации в Приднестровье не предвидится. Обращение из анклава к России теряет смысл, поскольку войска страны-оккупанта не могут туда пройти. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

В Молдове не считают, что после обращения "съезда депутатов" незаконного Приднестровья будет какая-то эскалация. В то же время в российской Госдуме, в которую обратились представители "ПМР", сообщили, что "запрос" Тирасполя будет рассмотрен в рамках консультаций с главой России Владимиром Путиным.

Обращение незаконного Приднестровья к России "о защите" от Молдовы не оправдало ожиданий Кремля. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

приднестровье
/ Инфографика Главреда

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Приднестровье ПМР
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