Взрыв в воинской части и вертолет в огне: в "ПМР" пожаловались на атаку дронов

В контролируемой РФ "Приднестровской молдавской республике" заявили об атаке дрона по воинской части.
Отмечается, что в результате атаки сгорел вертолет, пострадавших нет. Об этом передает "Первый Приднестровский" со ссылкой на "МГБ Приднестровья".
"Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе", – говорится в сообщени.
Отметим, что в Сети уже опубликовали кадры, на которых зафиксирован удар беспилотника по вертолету и последствиями пожара.
Смотрите видео - в "ПМР" ударили по воинской части:
Приднестровская Молдавская Республика
Приднестровская Молдавская Республика – самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы.
Так называемая "независимость" никем не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и русскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов при участии русских.
Ситуация в Приднестровье
Напомним, как ранее сообщал Главред, эскалации ситуации в Приднестровье не предвидится. Обращение из анклава к России теряет смысл, поскольку войска страны-оккупанта не могут туда пройти. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
В Молдове не считают, что после обращения "съезда депутатов" незаконного Приднестровья будет какая-то эскалация. В то же время в российской Госдуме, в которую обратились представители "ПМР", сообщили, что "запрос" Тирасполя будет рассмотрен в рамках консультаций с главой России Владимиром Путиным.
Обращение незаконного Приднестровья к России "о защите" от Молдовы не оправдало ожиданий Кремля. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
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