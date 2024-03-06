В России мощно взорвалась ТЭЦ: много пострадавших, под завалами люди

Спасатели потушили огонь, но причина возгорания пока неизвестна.

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В России взорвалась ТЭЦ / коллаж: Главред, фото: t.me/bazabazon

Взрыв произошел на Шагонарской ТЭЦ в российской Туве. Сотрудников учреждения эвакуировали из здания, пострадавшие получили ожоги разной степени.

На месте работают спасатели, глава Тувы собирает оперативный штаб, в который войдут представители различных служб и министерств.

Более 20 человек пострадали в результате пожара и взрыва на Шаногарской ТЭЦ в Тыве. Шестеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Несколько человек еще не могут быть под завалами, передает Telegram-канал "BAZA".

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Взрыв произошел в центральной котельной в помещении "УК ТЭК 4" - фирмы, которая занимается содержанием объекта. Спасатели потушили огонь, но причина пока неизвестна.

В Туве произошел взрыв на ТЭЦ / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео о том, как произошел взрыв на ТЭЦ в России:

Напомним, что дроны взорвали нефтебазу в Белгородской области. Российские Telegram-каналы сообщили, что Губкинскую нефтебазу атаковали БПЛА в селе Долгое в Белгородской области. При этом также было опубликовано фото, на котором зафиксирован масштаб ЧП.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук анонсировал новые "сюрпризы" для оккупантов. По его словам, Украина уже имеет соответствующие средства и она работает над тем, чтобы их было еще больше.

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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