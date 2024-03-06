РФ атаковала Украину ракетами и дронами: сколько воздушных целей удалось сбить

По данным Воздушных сил, россияне в ночь на 6 марта выпустили по Украине 42 дрона типа "Шахед" и 5 зенитных управляемых ракет С-300.

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Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами С-300 / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В ночь на 6 марта российские оккупанты нанесли удар по Украине с применением дронов-камикадзе. Всего враг запустил 42 беспилотника типа "Шахед", большинство из которых были уничтожены Силами обороны Украины. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 6 марта 2024 года российские оккупационные войска атаковали 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 с ВОТ Донецкой обл. и 42-мя ударными беспилотниками типа "Shahed" с четырех направлений - Чауда, Балаклава - Крым, Курская обл., Приморско-Ахтарск - рф.", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что для отражения воздушного нападения были задействованы зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы.

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Отмечается, что в результате боевых действий было сбито 38 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.

Инфографика: Воздушные Силы ВС Украины

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 6 марта россияне нанесли удар дронами типа "Шахед" по Сумах. Сумская областная военно-гражданская администрация зафиксировала три прилета дронов-камикадзе в городе.

Ночью на 5 марта российские оккупанты осуществили масштабный удар по Одесской области с помощью дронов типа "Shahed-131/136". Из 22 таких беспилотников было уничтожено 18.

Также, ночью на 25 февраля Россия осуществила ракетно-дроновой удар по территории Украины. Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил обороны юга, рассказала о деталях этой атаки.

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