Россияне смогли продвинуться на одном из направлений фронта: в ISW назвали детали

Аналитики указывают на то, что россияне смогли продвинуться на юг от населенного пункта Михайловка в Донецкой области.

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B ISW сообщили о продвижении россиян / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупационные войска, вероятно, смогли осуществить продвижение на юго-запад от временно оккупированного города Донецк. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщают, что на видео с геолокацией, опубликованном во вторник, 5 марта, видно продвижение захватчиков на юг от села Новомихайловка Донецкой области.

Аналитики со ссылкой на одного из "военкоров" сообщают о том, подразделения 155-й бригады морской пехоты Российского Тихоокеанского флота наступали с востока на Новомихайловку, тогда как войска 68-го армейского корпуса захватили молочную ферму к северу от села.

видео дня

"Связанный с Кремлем блогер также заявил, что 5 марта российские войска продвинулись в центре Георгиевки к западу от Донецка, но ISW не может независимо проверить это утверждение", - отмечается в отчете.

Россияне, вероятно, смогли продвинуться на запад от Донецка / Карта understandingwar.org

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Российская Федерация сконцентрировала более 100 тысяч оккупантов в Харьковской области, сосредоточив их на направлении Лимано-Купянского направления. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов. Он отметил, что это количество остается стабильным в течение нескольких месяцев, но не все эти войска предназначены для штурма, также оккупанты создают заградительные отряды.

Российские оккупанты пытаются захватить два города в Донецкой области, что может привести к окружению украинских военных. Об этом заявил капитан медицинской службы бригады Гвардии наступления "Буревій" Андрей Гук. Враг ведет атаки на украинские позиции, используя все доступные виды оружия.

Украинские военнослужащие считают, чтопереломным моментом в войне в Украине могут стать переговоры с Россией. Такое мнение высказал командир подразделения "Кум" 56-й отдельной мотопехотной бригады. Он подчеркнул, что конфликты завершаются всегда с помощью дипломатических переговоров.

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