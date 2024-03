Россияне смогли продвинуться на одном из направлений фронта: в ISW назвали детали

Российские оккупационные войска, вероятно, смогли осуществить продвижение на юго-запад от временно оккупированного города Донецк. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщают, что на видео с геолокацией, опубликованном во вторник, 5 марта, видно продвижение захватчиков на юг от села Новомихайловка Донецкой области.

Аналитики со ссылкой на одного из "военкоров" сообщают о том, подразделения 155-й бригады морской пехоты Российского Тихоокеанского флота наступали с востока на Новомихайловку, тогда как войска 68-го армейского корпуса захватили молочную ферму к северу от села.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.