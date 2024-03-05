ВСУ могут одержать неожиданные победы: в Британии и США сделали сильные заявления

Украинские военные могут одержать победы, которые казались невозможными, если дать им то, в чем они нуждаются, заявил министр обороны Великобритании.

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ВСУ могут одержать неожиданные победы/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скрин

Черное может стало опасным для флота страны-агрессора России, хотя раньше этого нельзя было представить. Украина может одержать победу в войне против страны-агрессора России, если западные партнеры дадут украинцам всё необходимое.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс в соцсети Х, комментируя видео Главного управления разведки Минобороны Украины, на котором показано уничтожение патрульного корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

"Черное море не является безопасным для путинского флота. До недавнего времени это было невозможно представить. Теперь, когда Запад поддержал Украину, это не вызывает сомнений. Если мы дадим им то, в чем они нуждаются, храбрость и мастерство украинских Вооруженных сил могут разблокировать победы, которые когда-то считались невозможными", – подчеркнул британский министр обороны. видео дня

"У Украины есть план, чтобы добиться победы на поле боя"

В то же время с заявлением относительно войны против Украины выступил также представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. По его словам, Соединенные Штаты Америки верят, что Украина имеет план, который поможет украинцам добиться победы на поле боя.

"Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться победы на поле боя", – говорится в заявлении Миллера.

Также спикер Госдепа отметил, что США видели победы на поле боя, имея в виду потопление российского корабля в Черном море. Он добавил: Соединенные Штаты верят, что у Украины "есть в запасе несколько сюрпризов".

Потопление российского корабля "Сергей Котов"

5 марта во временно оккупированном Крыму был уничтожен корабль РФ "Сергей Котов". После этого в ГУР раскрыли детали операции по уничтожению корабля РФ. В ГУР отметили, что в результате атаки украинскими морскими дронами корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

После этого стало известно, что судно "Сергей Котов" с вертолетом на борту уничтожили 5 морских дронов. Украинская разведка обнародовала перехват разговора оккупантов с подробностями уничтожения российского патрульного корабля.

Президент Украины Владимир Зеленский после потопления "Сергея Котова" заявил, что безопасных гаваней для флота российских оккупантов не будет. Также глава государства в своем вечернем видеообращении поблагодарил всех украинских защитников, причастных к уничтожению очередной боевой единицы Черноморского флота.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов" Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России. Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота. Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний. Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний. Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия. Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 суток.

Экипаж: до 80 человек

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