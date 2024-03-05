Только 2 страны Европы могли бы принять участие в войне в Украине – Свитан

Эти две страны полностью готовы к таким военным действиям. Еще 5 стран могут позволить себе только оборону, поэтому прямо присоединиться они не смогли бы.

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Только 2 страны Европы могли бы принять участие в войне в Украине, говорит Свитан/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, скрин

Возможность участия войск стран Запада в войне в Украине существует, и сейчас она проговаривается. Однако только две европейские страны полностью подготовлены к таким действиям – Великобритания и Франция.

Еще пять стран могут позволить себе только оборонительные действия. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

Он отметил, что на возможность участия войск Запада в войне в Украине указывает, в частности, риторика президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Свитана, Франция является полностью самодостаточной в оборонном плане – она производит всё, что нужно для ведения боевых действий, начиная от подводных лодок и заканчивая носителями ядерного оружия.

"Французский иностранный легион ведет боевые действия по меньшей мере в нескольких странах Африки. Причем французы там воюют с русскими, российскими частными военными компаниями, которые пытаются у них отжать сферы влияния – от кофейных плантаций до урановых рудников", – отметил военный эксперт.

Свитан отмечает, что он не исключает возможности участия французских войск в войне в Украине, чтобы помочь нам бороться против страны-агрессора России.

"Их могут перебросить сюда для реализации определенных задач. И в Украине может произойти боевое столкновение французских с российскими войсками. Для французов это рутинная работа: они способны уничтожать россиян как в Чаде, так и во время нашей войны", – сказал он.

В то же время он отметил, что другие страны даже под эгидой НАТО пока не способны выполнять какие-либо боевые задачи в Украине, потому что их армии в состоянии упадка.

"В Европе только две страны, которые, можно сказать, полностью подготовлены – это Великобритания и Франция. Оборонительные мероприятия могут позволить себе Испания, Германия, Норвегия, Бельгия и Польша. Эти несколько стран могли бы присоединиться к войне в Украине, но вот принять непосредственное участие способны только Великобритания и Франция", – сказал Свитан.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан раскрыл планы России против Украины на весну-лето:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан назвал способ остановить Россию и рассказал, какие у РФ самые слабые места. В таком режиме РФ может воевать до бесконечности, но есть способ их остановить, говорит он.

Также ранее в ВСУ назвали причину, почему количество авиаударов РФ сократилось вдвое. Российским оккупантам стало труднее поддерживать свою пехоту с воздуха после того, как украинские военные сбили немало российских самолетов.

Напомним, ранее Роман Свитан оценил угрозу РФ для Киева и Харькова. Россия сможет собрать ударную группировку в случае заморозки боевых действий, отметил эксперт.

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