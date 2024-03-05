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Количество авиаударов РФ сократилось вдвое: в ВСУ назвали причину

Алёна Воронина
5 марта 2024, 18:24обновлено 5 марта, 19:13
Российским оккупантам стало труднее поддерживать свою пехоту с воздуха после того, как украинские военные сбили немало российских самолетов.
Количество авиаударов РФ сократилось вдвое: в ВСУ назвали причину
Количество авиаударов РФ сократилось вдвое/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, wikimedia.org

Из-за "СУшкопада" российские оккупанты теперь имеют значительно меньше поддержки с воздуха во время сухопутных наступлений. Потеря оккупантами ряда самолетов привела к тому, что российская оккупационная армия вынуждена сейчас чаще использовать дроны-камикадзе.

Такие дроны стали дополнительным существенным средством поражения, кроме артиллерии. За минувшие сутки захватчики совершили 1175 обстрелов и нанесли 144 удара дронами-камикадзе, и при этом также осуществили 26 авиационных ударов. Об этом рассказал представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире "Эспрессо".

Лиховий отмечает: благодаря тому, что украинские военные успешно сбили целый ряд самолетов страны-агрессора России, количество авиаударов со стороны оккупантов за прошедшие 2-3 недели уменьшилось вдвое.

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"Если посмотреть на статистику авиаударов, то уже можно утверждать, что в результате "сушкопада", когда наши Воздушные силы средствами ПВО выбивают российские самолеты, прежде всего Су-34, за линией разграничения на территории, которую контролирует противник, то благодаря этому количество авиаударов со стороны россиян за последние две-три недели сократилось в два раза", – сказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления.

Кто такой Дмитрий Лиховий

Лиховий Дмитрий – украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года – капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

По его словам, российские захватчики в середине февраля этого года наносили от 50 до 70 ударов в сутки, а сейчас за прошедшие несколько суток враг совершил лишь 15-20 авиаударов.

"Это означает, что россияне меньше используют управляемых авиабомб, а это значит, что их пехота в сухопутном наступлении имеет меньшую поддержку с воздуха. То есть результативность российских штурмовых действий уже меньше", – сказал Лиховий.

Что известно о самолете Су-34?

Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".

Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Самолет Су-34 инфографика
Что известно о самолете Су-34/ Главред

Уничтожение военных самолетов России

Напомним, вечером 23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.

29 февраля за одно утро ВСУ сбили три истребителя оккупантов. Первый самолет был сбит около часа ночи на восточном направлении, еще два российских самолета были сбиты около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Также 2 марта в ВС намекнули на уничтожение самолетов РФ – ВСУ отработали по Су-34 и Су-35. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

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