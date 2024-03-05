РФ устроили "ад" на востоке: ВСУ продвинулись вперед и выбили врага – журналист

Удачными действиями отличились воины из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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ВСУ отбросили врага на востоке / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/93OMBr

Украинским защитникам удалось продвинуться вперед у села Богдановка Бахмутского района Донецкой области.

Удачными действиями отличились воины из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", пишет в Facebook специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко, которая освещает ситуацию на востоке.

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Она уточнила, что бойцам ВСУ удалось отбросить врага с фланга, а также разгромить вражеские позиции в посадке.

"Рядом со мной Чайка и Шнапс. Контрактники-штурмовики. Им по 24 года. Чайка воюет с 17-ти. Это они устроили ад россиянам. Этим бойцам 93-й ОМБр Холодный Яр удалось отбросить врага с фланга. Они штурмонули посадку под Богдановкой - село ключевое на пути к Часику", - описывает она происходящее.

Журналистка отмечает, что соседнюю посадку с врагом "добивают" танкисты и артиллеристы ВСУ.

"Мы идем немного вперед. Совсем чуть-чуть, но очень уверенно. И это в нынешней ситуации дефицита людей и снарядов действительно вселяет надежду", - добавила Кириенко.

Что известно о 93-й бригаде Отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" (93 ОМБр, в/ч А1302) — соединение механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Место дислокации - Днепропетровская область, входит в состав Оперативного командования "Восток". За время войны на востоке Украины бригада понесла наибольшие потери среди воинских частей ВСУ. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году бригада обороняла Украину на разных направлениях: Сумщина, Харьков, Изюм, Балаклея, Бахмут и Соледар.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что ВСУ разгромили 42-ю бригаду РФ у Работино. На поле боя остались не мене 28 поврежденных, уничтоженных и заброшенных российских танков и боевых машин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ мощно разбили колонну войск РФ, которая шла на прорыв. Артиллерия четырех бригад Сил обороны Украины остановила продвижение колонны российских оккупантов вблизи села Красногоровка в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении.

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