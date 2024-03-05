Макрон призвал союзников не быть "трусами" в отношении войны в Украине

Ранее французский президент первым поднял вопрос об отправке в Украину ограниченного числа военных Альянса.

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Макрон выдал новое заявление по Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в Прагу во вторник, 5 марта, заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость.

"Мы, безусловно, приближаемся к моменту в Европе, когда будет уместно не быть трусом", - цитирует слова Макрона Reuters.

Говоря о вторжении России в Украину, Макрон заявил, что Франция и Чехия "хорошо осознают, что война вернулась в Европу, что некоторые государства, которые стали неудержимыми, каждый день расширяют свою угрозу нападения".

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Снарядный голод у ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Нам придется жить согласно истории и мужеству, которого она требует, подчеркнул Макрон.

Во время визита в Прагу Макрон должен, в частности, обсудить инициативу Чехии по срочной закупке сотни тысяч патронов из третьих стран украинской армии. Журналисты напоминают, что 26 февраля французский лидер пообещал идею "поддержать", но не уточнил, каким именно образом Париж это сделает.

Известно, что Макрон категоричен по закупке патронов за европейский счет у третьих стран. Президент Франции считает, что средства должны тратиться в пределах стран блока. Но аналитики замечают, что у ВПК Евросоюза возможностей по обеспечению ВСУ таким количеством патронов сейчас нет.

Предложение Чехии о закупке 800 тыс. снарядов для Украины

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла 800 тысяч снарядов для ВСУ. Однако, чтобы доставить найденные снаряды в Украину требуется дополнительное финансирование от стран-партнеров.

Инициативу Чехии поддержали Германия, Нидерланды, Дания и Франция. В частности, Нидерланды уже пообещали предоставить на эти цели 100 млн евро.

Согласно данным Spiegel, у Украины могут закончиться снаряды уже через несколько месяцев. Есть вероятность, что получить боеприпасы можно будет и в странах арабского мира. У некоторых из них есть большие запасы. Также необходимые для Украины боеприпасы есть на Балканах и в Африке.

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