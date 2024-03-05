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Какие у РФ самые слабые места: полковник ВСУ назвал способ остановить Россию

Алёна Воронина
5 марта 2024, 15:44
В таком режиме РФ может воевать до бесконечности. Остановить и развалить РФ поможет большее количество оружия для Украины и удары по российским объектам.
Роман Свитан, украинские военные
Полковник ВСУ назвал способ остановить Россию/ коллаж: Главред, фото: скрин, 18 отдельная бригада армейской авиации

Если будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий во время войны в Украине, то страна-агрессор Россия при таких условиях может вести войну бесконечно. У россиян практически бесконечный человеческий ресурс и много боеприпасов.

Но есть способ снизить боеспособность российской группировки на нашей территории. Для этого Украине нужно больше оружия. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

"Если говорить об интенсивности боевых действий, которую мы видим сейчас, то Россия способна вести войну бесконечно. У россиян, можно сказать, бесконечный человеческий ресурс. Вот представьте: в России 1120 городов, и каждый день один человек приходит в рекрутинговый центр. Его оформляют и отправляют на фронт. Получается, 1120 россиян ежедневно становятся в строй. Примерно такое же количество российских военных уничтожается на линии фронта. Рекрутинговому центру в России фактически надо до обеда одного россиянина принять, а другого похоронить. И вот в таком режиме Москва может вести войну до бесконечности", – отметил Свитан.

Боеприпасов у РФ также много, говорит военный эксперт. Он отметил, что российские войска выстреливают на фронте до 10 тысяч боеприпасов. Сама страна-агрессор Россия производит в сутки 5-7 тысяч боеприпасов. А для того, чтобы получилось 10 тысяч, российские оккупанты добирают снаряды из Китая, Ирана и Северной Кореи. По словам Свитана, снаряды в таком режиме тоже могут выпускаться до бесконечности.

Но с боевой техникой у России уже возникают проблемы. Техника – это не боеприпасы, и достать ее в Китае или Северной Корее в больших объемах не получится, говорит эксперт.

"Поэтому до конца года придется брать с мест хранения и применять на поле боя только что с колес произведенную технику. А это чревато снижением наступательных возможностей, поскольку техника нужна для атак. Проблемы возникнут с боевыми бронированными машинами, танками и артиллерийскими орудиями", – объяснил военный эксперт.

Также у россиян есть проблемы с авиацией. У оккупантов есть только по сотне единиц рабочих самолетов – Су-30, Су-34, Су-35.

"Возможно, у них еще 100-150 единиц старых советских Су-24 и Су-25, которые мы увидим на линии фронта. В целом, у ВКС РФ 500-600 самолетов. Пока что есть и летный состав. Но происходит серьезное отминусование самолетов, их количество быстро восстановить не получается. Россия может производить только до 20 единиц самолетов. Вот за две недели мы уничтожили годовое производство российских Су-34. И нужен год, чтобы произвести такое же количество самолетов", – сказал Свитан.

Что может помочь Украине победить РФ

Таким образом, Россия может воевать бесконечно. Для того, чтобы остановить восстановление военно-промышленного комплекса страны-агрессора РФ, нужно внедрять серьезные санкции. По словам Свитана, действия мирового сообщества в этом направлении - это не санкции, а потуги, это лишь попытки, которые не дают результата.

"Лучшие санкции накладывают Малюк и Буданов, потому что уничтожение нефтеперевалки, углеводородной отрасли и производства военной техники в итоге может привести к развалу Российской империи", – подчеркнул эксперт.

Развал России и при нынешних условиях интенсивности боевых действий произойдет из-за недостатка денег, а не потому, что ее армия закончилась, говорит эксперт.

"Вот когда у нас появятся в достаточном количестве самолеты, ракеты и боеприпасы, темпы уничтожения российской армии возрастут, а быстро восстанавливаться Россия уже не сможет. И только при таком сценарии можно будет говорить о снижении боеспособности российской группировки на нашей территории", – сказал Свитан.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан раскрыл планы России против Украины на весну-лето:

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее эксперт назвал два условия, при которых россияне могут прорвать линию обороны Украины. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что россияне пытаются пробить украинскую линию обороны на востоке и юге Украины. Эксперт рассказал, чего они действительно могут добиться.

Экс-командр "Айдара" Евгений Дикий назвал причины сложной ситуации на фронте. Бывший командир батальона "Айдар" отмечает, что критическая проблема для Украины заключается в недокомплектации подразделений личным составом.

Полковник ВСУ назвал главную цель россиян на фронте. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отмечает, что план РФ заключается в дестабилизации ситуации в Украине.

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