Сложная ситуация для РФ: в ВМС ВСУ раскрыли детали уничтожения "Сергея Котова"

Корабль РФ "Сергей Котов" исполнял задание по охране Керченского пролива.

https://glavred.info/ukraine/slozhnaya-situaciya-dlya-rf-v-vms-vsu-raskryli-detali-unichtozheniya-sergeya-kotova-10547498.html Ссылка скопирована

Уничтожен корабль РФ "Сергей Котов" / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скриншот

Уничтоженный украинскими силами патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов" выполнял вражеское задание по охране Керченского пролива, сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Этот (корабль, – ред.) конкретно исполнял задание по охране Керченского пролива, делал это конечно незаконно, делал это в территориальных водах Украины, напоминаю, что судоходство запрещено Украиной еще в прошлом году в этой части акватории. Тем не менее, россияне не прислушиваются к советам с нашей стороны", - сказал он в эфире национального информационного телемарафона.

Он также добавил, что всего у врага четыре единицы подобных кораблей в составе Черноморского флота, однако два из них уже ликвидированы - "Сергей Котов" и "Павел Державин", который находится в ремонте.

видео дня

По словам Плетенчука, в Крыму остается не так много единиц вражеских кораблей, одно судно-ракетоноситель проекта "Каракурт" используется в качестве ПВО, на борту размещено ЗРК "Панцирь С" морского базирования.

Спикер ВМС ВСУ отметил, что иногда российские корабли выходят в Черном море, однако "недалеко".

"В принципе для них (россиян – ред.) ситуация довольно сложная, они это понимают, поэтому рассредоточение корабельного состава ближе к судной части Черного моря происходит. Но конечно, покинуть акваторию они не могут", - сказал он.

Также подчеркивается, что по состоянию на утро вторника ни одного вражеского корабля в Черном море не было.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов" Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России. Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота. Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний. Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний. Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия. Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 суток.

Экипаж: до 80 человек

Уничтожение корабля "Сергей Котов"

Ранее сообщалось, что корабль "Сергей Котов" с вертолетом на борту уничтожили 5 морских дронов. Украинская разведка обнародовала перехват разговора оккупантов с подробностями уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".

Напомним, 5 марта в Крыму были слышны взрывы. Российские пропагандисты сообщили об атаках на объекты РФ в Керчи и Феодосии, а также об ударе по кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины официально подтвердили уничтожение корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.