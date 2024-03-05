Ударили с нескольких сторон: в ГУР раскрыли детали уничтожения корабля РФ

В ГУР отметили, что в результате атаки украинскими морскими дронами корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

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В ГУР раскрыли детали операции по уничтожению корабля РФ / Колаж Главред, фото: скриншот из видео, wikipedia.org

В Главном управлении разведки Минобороны Украины официально подтвердили уничтожение корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР в Телеграмме.

Как отмечается, операцию по уничтожению вражеского корабля в ночь с 4 на 5 марта провело спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13".

"В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов", - говорится в полсообщении ГУР. видео дня

Кроме того, в разведке добавили, что миссия по уничтожению корабля Черноморского флота РФ состоялась в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

"Огневое поражение "Котова" состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов", - резюмировали в ГУР.

Что известно о патрульных кораблях типа "Василий Быков" Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России. Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота. Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний. Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний. Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия. Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 суток.

Экипаж: до 80 человек

Удары по кораблям Черноморского флота

В ночь на 5 марта в Крыму раздавались взрывы. Российские пропагандисты сообщили об атаках на объекты РФ в Керчи и Феодосии, а также об ударе по кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

14 февраля ГУР во взаимодействии с Силами безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота России.

В то же время, российское военно-политическое командование скрывает потери среди личного состава затонувшего БДК "Цезарь Куников". Об этом сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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