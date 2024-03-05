Ситуация тяжелая: в Белом доме сделали важное заявлением о помощи Украине

В Белом доме отметили, что затягивание США с принятием законопроекта о помощи Украине негативно влияет на ситуацию на фронте.

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В Белом доме прокомментировали ситуацию на фронте / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что российский лидер Владимир Путин использует нерешительность Конгресса США в принятии законопроекта о предоставлении дополнительной помощи Украине. Глава Кремля получает выгоду от этой ситуации, поскольку это влияет на ситуацию на передовой. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в понедельник, 4 марта, передает Укринформ.

Кирби подчеркнул, что после захвата войсками России города Авдеевка в Донецкой области они не прекратили своего наступления и продолжают пытаться оккупировать и другие населенные пункты на этом направлении.

"Дисфункция нашей системы на Капитолийском холме дает ему (Путину. - Ред.) возможность размещать собственные военные позиции с большим преимуществом", - сказал представитель Белого дома. видео дня

Он добавил, что для воинов Вооруженных сил Украины становится все сложнее удерживать позиции без поддержки Соединенных Штатов, на которую они надеялись. В этом контексте он вновь призвал Конгресс принять необходимый пакет помощи для Украины.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023-го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию ухудшало и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Помощь США для Украины

США пытаются добиться принятия пакета помощи для Украины без согласования спикера Палаты представителей Майка Джонсона, сообщил республиканец Брайан Фицпатрик.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что без американской поддержки Украине придется выбирать города и населенные пункты, за которые ВСУ будут вести борьбу, и все это будет зависеть от ресурсов страны.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможные шаги страны в случае, если США не предоставят помощь, и указал, что в таком случае придется искать дополнительные ресурсы и возможности.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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