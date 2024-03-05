СМИ раскрыли, во что для русских 'вылилось' отсутствие А-50У в небе над фронтом

Этот самолет не только обнаруживает авиацию противника на фронте.

https://glavred.info/ukraine/zmi-rozkrili-u-shcho-dlya-rosiyan-vililas-vidsutnist-a-50u-v-nebi-nad-frontom-10547360.html Ссылка скопирована

2 марта армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба ГУР

Российские оккупанты после сбития ВСУ А-50 до сих пор не рискуют использовать его вблизи фронта. На данный момент у врага "ограниченный" обзор пусков крылатых ракет, говорится в публикации Defense Express.

По мнению экспертов, определенное "затишье" активности А-50, в частности, объясняется тем, что РФ до сих пор выясняет, каким оружием был поражен предыдущий самолет. Новые образцы этой боевой авиации, убеждены аналитики, РФ придется "оттянуть" на рубеж 260-280 км от передовой.

видео дня

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Задачи российских самолетов ДРЛО не ограничиваются обнаружением самолетов противника.

"В частности, еще одной задачей А-50 является выявление таких объектов, как крылатые ракеты, при этом из-за обзора сверху он делает это лучше наземных РЛС, для которых условные Storm Shadow могут быть за радиогоризонтом", - пишут аналитики.

Также именно этот самолет вполне мог предупреждать российские самолеты тактической авиации, в частности Су-34 и Су-35 о пусках по ним зенитных ракет, указывают эксперты. Кроме того, возможно, А-50У умеет работать и в режиме самолета радиоэлектронной разведки, фиксируя работу РЛС и раскрывая позиции ПВО, предполагают в Defense Express.

Основные характеристики А-50 россиян / Инфографика: Главред

Сбитие А-50

23 февраля в России упал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Его сбили в ходе совместной операции ГУР и Воздушных сил ВСУ. Известно, что в сбитом А-50 погибли 10 офицеров РФ. По данным источника, все 10 россиян, которые были в самолете, погибли. При этом жертв от падения самолета А-50 на земле нет.

А 2 марта армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 за последние две недели.

Аналитики Института изучения войны в отчете сообщили, что российские оккупанты готовы рисковать своими самолетами для сохранения тактического преимущества на Авдеевском направлении.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что масштабная ликвидация российских самолетов заставила оккупантов думать, стоит ли вообще подлетать к фронту.

"Каждый авианалет и удар авиационной бомбой серьезно влияет на переднюю линию. Вы должны понимать, какие ужасные последствия, когда прилетает бомба 500 килограммов", - рассказал он.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.