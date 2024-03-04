Разведка узнала планы РФ: Зеленский назвал главную задачу Буданову и Малюку

Президент прокомментировал доклады начальника ГУР и главы СБУ.

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Владимир Зеленский поставил задачи Кириллу Буданову и Василию Малюку / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, ОП, ГУР

Украине нужен четкий результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики, больший результат и он будет, сказал президент Владимир Зеленский.

Таким образом он прокомментировал доклад ему начальника ГУР Кирилла Буданова. Об этом глава государства рассказал в видеообращении в понедельник.

"Доклад главы СБУ Малюка: отчитался о нашем противодействии российским ДРГ, этим убийцам, которые терроризируют наши приграничные районы. Также Малюк отчитался и по противодействию коллаборантам. Есть хорошие результаты по обезвреживанию этих людей", - говорит президент. видео дня

По его словам, был также доклад главы внешней разведки Литвиненко относительно чувствительных международных направлений и планов России.

"Есть понимание, какие документы в планах у врага, какой у него очередной замысел. Будем противодействовать", - сказал президент.

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

/ Скриншот

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Ранее Зеленский предупредил о том, что Россия "не остановится" и готовит новые волны дестабилизации. 2024 год - год прагматизма в отношениях с соседями, подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил о значительном дефиците артиллерии в ВСУ. Президент призывает западных партнеров срочно предоставить Украине военную помощь.

Как сообщалось ранее, Зеленский провел селектор. Президент Украины заслушал доклады по оперативной обстановке на основных направлениях, аудиту Вооруженных сил, ротации бригад и кадровых решений в их пределах.

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