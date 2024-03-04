Разведка узнала планы РФ: Зеленский назвал главную задачу Буданову и Малюку

Украине нужен четкий результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики, больший результат и он будет, сказал президент Владимир Зеленский.
Таким образом он прокомментировал доклад ему начальника ГУР Кирилла Буданова. Об этом глава государства рассказал в видеообращении в понедельник.
"Доклад главы СБУ Малюка: отчитался о нашем противодействии российским ДРГ, этим убийцам, которые терроризируют наши приграничные районы. Также Малюк отчитался и по противодействию коллаборантам. Есть хорошие результаты по обезвреживанию этих людей", - говорит президент.видео дня
По его словам, был также доклад главы внешней разведки Литвиненко относительно чувствительных международных направлений и планов России.
"Есть понимание, какие документы в планах у врага, какой у него очередной замысел. Будем противодействовать", - сказал президент.
Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:
Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Ранее Зеленский предупредил о том, что Россия "не остановится" и готовит новые волны дестабилизации. 2024 год - год прагматизма в отношениях с соседями, подчеркнул президент.
Напомним, ранее Зеленский заявил о значительном дефиците артиллерии в ВСУ. Президент призывает западных партнеров срочно предоставить Украине военную помощь.
Как сообщалось ранее, Зеленский провел селектор. Президент Украины заслушал доклады по оперативной обстановке на основных направлениях, аудиту Вооруженных сил, ротации бригад и кадровых решений в их пределах.
Больше новостей:
- ЧФ "зажали в угол": военный эксперт назвал, чем можно добивать корабли РФ
- Что нужно для перелома на фронте: названы главные преимущества ракет Taurus
- Колонну добили дронами и "кассетами": на востоке ВСУ разгромили штурмовиков РФ