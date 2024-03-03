"Это чрезвычайно сложно": Зеленский заявил о значительном дефиците артиллерии в ВСУ

Президент призывает западных партнеров срочно предоставить Украине военную помощь.

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Зеленский заявил о значительном дефиците артиллерии / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

У украинских военных значительный дефицит артиллерии. Бойцам ВСУ очень трудно сдерживать штурмы российских оккупантов и защищать позиции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Он называет ситуацию очень сложной.

"Несмотря на значительный дефицит артиллерии наши героические воины сдерживают штурмы и защищают позиции. Это чрезвычайно сложно. Это потери. Это боль", - сказал Зеленский. видео дня

Он добавил, что исправить ситуацию сможет военная помощь от США и Европы. Эта помощь является жизненно необходимой для Украины, говорит Зеленский. С военной помощью от союзников удастся уничтожить врага и сделать войну безнадежной для РФ.

"Если этого не будет, это станет одной из самых позорных страниц истории - если Америка или Европа проиграют иранским "шахедам" или российским истребителям. Не стоит поощрять российское зло ни слабостью решений, ни задержками в поставках или нерешительностью. Наши общие успехи должны быть ощутимыми - всех в мире, кто ценит жизнь", - добавил Зеленский.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь США для Украины

В середине февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект, что предусматривает выделение более 60 миллиардов долларов помощи для Украины. Однако, республиканцы в Палате представителей отказываются рассматривать данный законопроект объясняя это обострением ситуации на границе с Мексикой.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх отметила, в случае отсутствия помощи от США, Украине придется выбирать города и населенные пункты, за которые ВСУ будут бороться. Все будет зависеть от ресурсов Украины.

Президент Владимир Зеленский описал возможные шаги Украины в случае, если США не одобрят помощь. Он указал, что тогда придется искать дополнительные ресурсы и возможности.

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