Они были целью: россияне ударили по спасателям, которые тушили пожар после обстрела

В результате обстрела погибли спасатели, которым было 29 лет и 31 год.

https://glavred.info/ukraine/oni-byli-celyu-rossiyane-udarili-po-spasatelyam-kotorye-tushili-pozhar-posle-obstrela-10547333.html Ссылка скопирована

Россияне убили спасателей возле Краматорска / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты жестоко убили украинских спасателей в Донецкой области. Враг прицельно ударил по ним беспилотником. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Спасатели приехали на вызов в Краматорский район, чтобы потушить пожар, который возник после вражеского обстрела. В этот момент, прямо во время тушения пожара, российские оккупанты атаковали украинских спасателей вражеским беспилотником.

В результате атаки погибли сразу двое спасателей.

видео дня

"Погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик. Теперь им навсегда 29 и 31. Еще трое спасателей получили ранения, им оказывается медицинская помощь. У наших спасателей нет оружия, они рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить. Искренние соболезнования родным, близким и друзьям наших коллег. Светлая память", - говорится в сообщении.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что такое дрон Shahed / Коллаж Главреда

Ранее сообщалось о том, что россияне убили правоохранителей на Сумщине. Враг обстрелял украинские территории, туда приехали полицейские, чтобы задокументировать последствия обстрела. В этот момент враг нанес новый удар и обстрелял территорию, где были правоохранители. В результате погибли Оксана Новик и Олег Юрко, их тела достали из-под завалов. Еще шестеро правоохранителей пострадали, их госпитализировали.

Стоит напомнить, что ранее Главред писал о том, что в Одессе погибла целая семья военных, выжить смог только один человек. Враг убил Олега и Татьяну Кравец, которые вместе служили в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде. У них была общая дочь - 7-месячная Лиза. У Татьяны было 3 ребенка от предыдущего брака - Сергей, Злата и их старший брат Владислав.

Выжить смог только Владислав. Все остальные члены семьи погибли. Мальчик спасся благодаря тому, что на момент атаки был у бабушки с дедушкой.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.