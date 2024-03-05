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Труднее, чем возле Авдеевки: еще один населенный пункт под угрозой оккупации

Ангелина Подвысоцкая
5 марта 2024, 00:21
Российские оккупанты пытаются захватить Новомихайловку в Донецкой области.
Труднее, чем возле Авдеевки: еще один населенный пункт под угрозой оккупации
Российские оккупанты пытаются захватить Новомихайловку в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 18 отдельная бригада армейской авиации

Российские оккупанты пытаются захватить еще один населенный пункт. На этом направлении фронта вражеских штурмов больше, чем возле Авдеевки. Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Речь идет о Новомихайловке в Донецкой области. Российское командование сосредотачивает там значительные резервы и перебрасывает новое подкрепление.

"Там каждый день больше штурмов, чем на Авдеевском направлении. Вот, например, вчера 20 на Авдеевском направлении, а на Новомихайловке было и в ее окрестностях - 30 штурмов. Но оборона держится, враг прилагает огромные усилия, однако не имеет успеха от слова вовсе" , - говорит Лиховой.

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Бои за Авдеевку и выход ВСУ

Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.

Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои.

Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.

При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация возле Авдеевки

Населенные пункты Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское остаются направлением основного удара российских оккупантов после захвата Авдеевки.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин ранее уточнял, что РФ сует по всей полосе с огромным количеством оккупантов.

Между тем украинские военные выражают серьезные опасения из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов и они считают это "поворотным моментом" в войне.

4 марта стало известно о том, что ВСУ остановили продвижение России под Авдеевкой. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий подтвердил, что враг частично контролирует два населенных пункта - Бердичи и Тоненькое.

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