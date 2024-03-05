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Россия нанесла массированный удар "Шахедами" по Одесской области: есть попадания

Юрий Берендий
5 марта 2024, 07:13
В результате массированной атаки дронов в Одесской области зафиксированы попадания в рекреационный объект.
Россия нанесла массированный удар 'Шахедами' по Одесской области: есть попадания
Россия нанесла массированный удар по Одесской области / Коллаж Главред, фото: mil.in.ua, скриншот из видео

В ночь на 5 марта российские оккупанты нанесли массированный удар по Одесской области дронами типа "Shahed-131/136". Об этом говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Там отметили, что россияне снова прибегли к преступной тактике маневров над жилыми и промышленными районами Одессы и пригорода, что создало серьезную угрозу для мирного населения и усложнило работу систем противовоздушной обороны.

"18 барражирующих снарядов были сбиты. К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

видео дня

В Силах обороны юга отметили, что оздоровительное учреждение не работает с момента начала полномасштабного вторжения. Также в рекреационной зоне было зафиксировано повреждение частного дома с причалом и хозяйственными постройками.

"По предварительным данным пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

  • Последствия удара РФ по Одесской области
    Последствия удара РФ по Одесской области Силы обороны юга
  • Последствия удара РФ по Одесской области
    Последствия удара РФ по Одесской области Силы обороны юга
  • Последствия удара РФ по Одесской области
    Последствия удара РФ по Одесской области Силы обороны юга
  • Последствия удара РФ по Одесской области
    Последствия удара РФ по Одесской области Силы обороны юга
  • Последствия удара РФ по Одесской области
    Последствия удара РФ по Одесской области Силы обороны юга
  • Последствия удара РФ по Одесской области
    Последствия удара РФ по Одесской области Силы обороны юга

В свежей сводке Генштаба отмечается, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 18 ударных БпЛА были уничтожены.

Официальный Телеграмм-канал Воздушных Сил ВС Украины сообщает о том, что беспилотники типа "Shahed" запускались из районов Балаклава - Крым.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о БпЛА типа "SHAHED"/ Инфографика Главред

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары по Украине

В ночь на 25 февраля Россия нанесла ракетно-дроновой удар по территории Украины. Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о подробностях этой атаки.

Рано утром в четверг, 15 февраля, Российская Федерация нанесла масштабный ракетный удар по Украине.

15 февраля, Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину с помощью ракет различных типов. Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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война в Украине обстрелы
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