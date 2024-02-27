Россияне атаковали Одессу 'Шахедами': в городе прогремела серия взрывов

Поздно вечером 27 февраля в Одессе прогремели взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Суспільне.
В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegam-канале обратился к жителям Одессы и Одесского района с призывом оставаться в укрытиях.
"Одесса и Одесский район, пребывайте, пожалуйста, в укрытиях к отбою! Работу ПВО снимать запрещено!",- написал Олег Кипер.видео дня
В Воздушных силах ВСУ писали, что БпЛА летят с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Впоследствии сообщалось, что беспилотники в Лиманском районе Одесской области, курс северный.
"БпЛА типа Shahed изменили курс на Одессу! Пребывайте в укрытиях!" – проинформировали Воздушные силы ВСУ.
Удары по Одессе
Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 22 февраля в Одессе взорвалось во время воздушной тревоги. Предварительно воздушные силы сообщали о движении вражеских ракет в направлении города.
Поздно вечером 9 февраля в Харькове и Одессе прогремела серия взрывов.
24 января российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками, как сообщили воздушные силы Украины, по их данным, "Шахеды" летели с Черного моря.
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