УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне атаковали Одессу "Шахедами": в городе прогремела серия взрывов

Юрий Берендий
27 февраля 2024, 22:56
В Воздушных силах ВСУ отметили, что россияне атакуют Одессу с использованием ударных БПЛА типа Шахед.
Россияне атаковали Одессу 'Шахедами': в городе прогремела серия взрывов
Россияне атаковали Одессу дронами-что известно / Коллаж Главред, фото: УНИАН, mil.in.ua

Поздно вечером 27 февраля в Одессе прогремели взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Суспільне.

В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegam-канале обратился к жителям Одессы и Одесского района с призывом оставаться в укрытиях.

"Одесса и Одесский район, пребывайте, пожалуйста, в укрытиях к отбою! Работу ПВО снимать запрещено!",- написал Олег Кипер.

видео дня

В Воздушных силах ВСУ писали, что БпЛА летят с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Впоследствии сообщалось, что беспилотники в Лиманском районе Одесской области, курс северный.

"БпЛА типа Shahed изменили курс на Одессу! Пребывайте в укрытиях!" – проинформировали Воздушные силы ВСУ.

Удары по Одессе

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 22 февраля в Одессе взорвалось во время воздушной тревоги. Предварительно воздушные силы сообщали о движении вражеских ракет в направлении города.

Поздно вечером 9 февраля в Харькове и Одессе прогремела серия взрывов.

24 января российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками, как сообщили воздушные силы Украины, по их данным, "Шахеды" летели с Черного моря.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине обстрелы
Реклама

Главное за день

Отправят свои войска в Украину или нет: в США сделали заявление после Франции

Отправят свои войска в Украину или нет: в США сделали заявление после Франции

23:42 Политика
Украину накрыла 4-дневная магнитная буря, ее мощность взлетела до почти 6-ти баллов

Украину накрыла 4-дневная магнитная буря, ее мощность взлетела до почти 6-ти баллов

23:19 Синоптик
Россияне атаковали Одессу "Шахедами": в городе прогремела серия взрывов

Россияне атаковали Одессу "Шахедами": в городе прогремела серия взрывов

22:56 Украина
Все главные новости

Популярное

“Будет очень громко”: названо 7 городов Украины, где начнется “пекло” 19528

"Будет очень громко": названо 7 городов Украины, где начнется "пекло"

Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N 8137

Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N

Гороскоп на завтра 28 февраля 2024: Скорпионам - подстава, Близнецам пора расслабиться 6541

Гороскоп на завтра 28 февраля 2024: Скорпионам - подстава, Близнецам пора расслабиться

Будет реванш : украинцам раскрыли неожиданный сценарий окончания войны 5245

"Будет реванш": украинцам раскрыли неожиданный сценарий окончания войны

Последние новости

23:46

Подробности смерти 32-летнего Юрия Ворожко - семья блогера обратилась в полицию

23:42

Отправят свои войска в Украину или нет: в США сделали заявление после Франции

23:19

Украину накрыла 4-дневная магнитная буря, ее мощность взлетела до почти 6-ти баллов

22:56

Россияне атаковали Одессу "Шахедами": в городе прогремела серия взрывов

22:23

"Надо признать объективно": эксперт оценил последствия отступления ВСУ возле Авдеевки

Если Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - МаринуцаЕсли Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - Маринуца
22:23

Усиление наступления РФ, уничтожение Су, войска НАТО в Украине: новости 27 февраля

21:59

"Бригады остаются "голыми": Жданов рассказал, когда армия Украины пойдет в контрнаступление

21:49

Что случилось с Кейт Миддлтон: принц Уильям экстренно отказался от важного мероприятия

21:25

Популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ

Реклама
21:20

Три упражнения: как тренируется Дженнифер Энистон для великолепного телаВидео

21:03

Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме: появились первые результаты

21:00

Обороняла Авдеевку два года: первая бригада отошла на ротацию

20:52

Французские войска могут отправить в Украину: в МИД Франции назвали условие

20:48

"Снова фейковые уголовные дела и давление на бизнес": социолог об обысках ГБР в "Синево"

20:29

Шойгу заявил о взятии Крынок: эксперт рассказал, что на самом деле там происходит

20:14

Что нужно съесть 28 февраля, чтобы избавиться от недугов: приметы и запреты дня

20:11

Стоит готовиться к сложным решениям: в 3 ОШБр спрогнозировали ситуацию на фронте

19:56

Отбелит и уничтожит микробы: как идеально постирать полотенца

19:32

Лунный календарь на 28 февраля: к чему стоит подготовиться в начале дня

19:32

Украину "раскалит" до +17: в каких регионах будет теплее всего

Реклама
19:30

Истинно украинское блюдо: девушка показала, как приготовить качану кашу

19:28

Гороскоп на март 2024: Водолеев ждут судьбоносные события в первый месяц весныВидео

19:10

Мы вошли в критическую фазу войнымнение

19:06

"Вышеградская четверка" "вспыхнула" из-за Украины: Орбан отметился странным заявлением

18:48

Операция "Майдан-3": разведка "слила" план РФ по расшатыванию ситуации в Украине

18:40

Пашинский закупал вооружение для армии по вдвое завышенной цене и занимался дискредитацией Госаудитслужбы – расследование

18:25

Вечно молодая: Осадчая показала редкие снимки с мамойФото

18:10

Как скрыть синеву под глазами: девушка показала удачный лайфхак в макияже

18:02

В России ритуальные агентства отказываются проводить похороны Навального

18:02

Полицейские были целью врага: россияне убили правоохранителей на Сумщине

17:55

Поляки задержали Ткача на границе: снимал сюжет о торговле Польши с РФ

17:45

Финансовый гороскоп на март: Девам - проблемы с деньгами, Ракам - неопределенность

17:42

Попали в ловушку: ВСУ заблокировали штурмовые отряды россиян в районе Авдеевки

17:37

"Вы опять промахнулись": звезда "Звездных войн" остроумно утер нос дипломатам РФ

17:14

"Каждая третья рота - штурмовая": в ВСУ спрогнозировали наступление россиян на Харьков

17:08

У хирурга, которого защищал Киркоров, умер известный российский продюсер

16:58

РФ может пойти на крайние шаги: в Молдове предупредили об угрозе из Приднестровья

16:56

Медведева "порвало" от предложения Макрона ввести в Украину войска НАТО

16:44

Сделал приятно: диктатор Путин засыпал любовницу подарками

16:39

Как вырастить киви дома: тропический сад на подоконнике

Реклама
16:35

"Много предателей": эксперт рассказал, кто "слил" информацию о контрнаступлении ВСУ

16:34

"Будет реванш": украинцам раскрыли неожиданный сценарий окончания войныВидео

16:20

Стабилизировали оборону в 3 точках: генерал рассказал об успехе в районе Авдеевки

16:16

Наступление врага продолжается: ВСУ подтвердили отход от двух населенных пунктов

16:15

Украину накроет антициклон: синоптик сказала, где будет +17, а где морозы

15:56

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию говорить о "формуле мира " и пленныхФото

15:55

Больше нет самолета: украинские силы уничтожили еще один российский Су-34

15:54

Украинский голос Dota 2 Роман "Skevich" Паскевич — внутри игры вместе с FAVBET реклама

15:40

"Будет очень громко": названо 7 городов Украины, где начнется "пекло"

15:36

"Это ультиматум": Лавров истерит и-за предложения Зеленского по "саммиту мира"

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять