Ситуация может обостриться: полковник ВСУ назвал главную цель россиян на фронте

Военный эксперт отмечает, что план РФ заключается в дестабилизации ситуации в Украине.

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Россияне концентрируют силы для наступления во 2 областях Украины / Коллаж Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что март и апрель будут сложными для Украины, а на конец мая-начало лета Россия готовит новое наступление. Кремль будет пытаться расшатать ситуацию внутри страны для того, чтобы использовать это для достижения положительного для себя эффекта на поле боя. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Я думаю, что вряд ли Россия проведет широкомасштабное наступление. Задача Москвы - попытаться до конца мая-начала июня расшатать ситуацию внутри Украины, спекулируя на теме завершения президентского срока действующего главы государства. Россияне уже сейчас запустили информационно-психологическую операцию и поднимают этот вопрос", - отметил Свитан.

Кроме того, военный эксперт указывает на то, что враг попытается оказать давление на некоторых направлениях на фронте, применяя остатки своих наступательных сил.

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"Скорее всего, противник сконцентрирует усилия на Донецком направлении. Оптимальный для него вариант - вести наступательные действия в Донецкой и Луганской областях, по линии от Угледара до Купянска", - указывает он.

Свитан также отмечает, что пока нельзя точно сказать, где конкретно будет главный удар.

"Все зависит от того, как сложится линия фронта примерно через месяц-полтора. Россия рассчитывает, что ее операция по раскачиванию ситуации в Украине приведет к неопределенности и потере Киевом контроля над ситуацией. Чем Москва хочет воспользоваться и на поле боя", - резюмировал Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска пытаются захватить еще один населенный пункт в Донецкой области. Об этом заявил спикер Операции объединенных сил на юге Украины Дмитрий Лиховий в программе Радио Свобода.

На Авдеевском направлении удалось остановить продвижение врага по состоянию на вечер 4 марта, сообщил в программе телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий.

После вывода Вооруженных сил Украины из Авдеевки в Донецкой области российские оккупанты продолжают продвижение вперед. Это создает определенные возмущения относительно будущей ситуации на этом направлении фронта, сообщает CNN.

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