Оккупанты готовят новое масштабное наступление: Зеленский предупредил украинцев

Украина вступила в третий год полномасштабной борьбы с российкой Федерацией. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024" рассказал, каким может стать 2024 год для страны.
По словам президента, для всей Украины наступивший год будет тяжелым. Всё дело в том, что в Америке происходят некоторые колебания и несмотря на то, что Европейский союз проявил свою способность быть лидерами, Украине будет особенно тяжело в марте-апреле.
"Мы будем проходить этот период. Период волн, разных волн: и политических, и финансовых, и давления разного. Так оно и будет", - рассказал президент.
Помимо прочего, он прогнозирует новое масштабное наступление российских захватчиков, которое может произойти относительно скоро.
"Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая месяца, если смогут. Они будут готовиться, мы будем готовиться к их бою. Их бой, который начался с 8 октября, не принес никакого результата, я считаю", - заявил Зеленский.
Президент Украины также пообещал, что в стране подготовят план и будут идти по нему, а переломным моментом для Украины могут стать выборы в Соединенных штатах Америки и вскоре станет ясно, что случится после этого.
"Мы сделаем всё, чтобы подготовить документ для всего мира, который может привести к окончанию войны, которая должна окончиться справедливым миром для нас, для всех, для Украины", - резюмировал Зеленский.
Для понимания ситуации, глава Украины также на примере объяснил, что как минимум 10 систем Пэтриот могли бы кардинально изменить ситуацию в Украине и дать возможность Силам обороны пойти в перед на линиях фронта.
Пресс-конференция Владимира Зеленского
Как сообщал Главред, сегодня, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий о своей "нелегитимности" с мая 2024 года, о которой так часто стали вспоминать западные и внутренние украинские политики. На вопрос о том, как он к этому относится, Зеленский ответил на пресс-конференции в рамках форму "Украина. Год 2024".
Также, президент Украины сообщил, что в Украине пошел третий год полномасштабной войны, которую развязала РФ. 2024 год станет переломным и от него будет зависеть формат окончания всей войны.
К тому же, Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным. "Разве возможно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он (Путин – ред.) сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что это была большая ошибка (она для него маленькая, а для нас - трагедия). Поэтому, должна быть справедливость в этом вопросе", - подчеркнул он.
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