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"Я считаю - это предательство": Зеленский прокомментировал свою "нелегитимность"

Елизавета Бельмас
25 февраля 2024, 18:59
Президент Украины дал комментарий о клевете в свой адрес и акценте на "нелегитимном" президенстве.
Зеленский прокомментировал свою
Зеленский прокомментировал свою "нелегитимность" / коллаж: Главред, фото: скриншот, Офис Президента

Сегодня, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий о своей "нелегитимности" с мая 2024 года, о которой так часто стали вспоминать западные и внутренние украинские политики. На вопрос о том, как он к этому относится, Зеленский ответил на пресс-конференции в рамках форму "Украина. Год 2024".

"Это не мысль западных партнеров или кого-то, как вы сказали, внутри Украины. Это наратив и программа Российской Федерации. Соответсвующие документы и все разведки "Семерки" имеют. Для всех, в принципе, понятно, что это программа россиян, все против этого, абсолютно все", - отреагировал Зеленский.

Также президент добавил, что совсем скоро подобный вопрос можно будет задать президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который будет в Украине и является ближайшим из "Семерки". К тому же, по словам Зеленского, некоторые другие представители Большой семерки рассказали ему и назвали имена тех, кто внутри Украины поднимает этот наратив.

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"Плохая идея. Я отношусь к этому, как к предательской позиции в отношении Украины. Тем не менее, плохая идея в том, что это конкретная программа и есть документы, которые это подтверждают. Программа Российской Федерации", - ответил президент.

Глава Украины также рассказал, что у некоторых амерканских журналистов есть информация о том, какие суммы выделяются определенным институциям, чтобы эту тему поднимать. Однако эту сумму Зеленский не озвучил.

Что известно о форуме "Украина. Год 2024"

Форум "Украина. Год 2024" состоялся 25 февраля 2024 года. Спикеры отвечали на вопросы относительно украинских целей в войне, экономику, помощь Украине от западных партнеров, ситуацию на фронте, гарантии безопасности и прочее. В рамках форума президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Пресс-конференция Владимира Зеленского

Как сообщал Главред, четыре бригады украинских войск, которые готовили для контрнаступательной операции ВСУ летом 2023 года, остались баз техники, рассказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024" президент Владимир Зеленский.

Также, президент Украины сообщил, что в Украине пошел третий год полномасштабной войны, которую развязала РФ. 2024 год станет переломным и от него будет зависеть формат окончания всей войны.

К тому же, Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным. "Разве возможно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он (Путин – ред.) сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что это была большая ошибка (она для него маленькая, а для нас - трагедия). Поэтому, должна быть справедливость в этом вопросе", - подчеркнул он.

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Владимир Зеленский президент Украины Пресс-конференция Зеленского 25 февраля
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