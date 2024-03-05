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В РФ спрятали некоторые данные: что придумал Путин из-за страха

Елизавета Бельмас
5 марта 2024, 08:55
Режим диктатора в России прилагает все усилия к тому, чтобы избежать утечки информации о настоящем количестве потерь государства на войне в Украине.
В РФ спрятали некоторые данные:
В РФ спрятали некоторые данные / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Правительство Российской Федерации придумали новый способ скрыть число реальных потерь за первый год вторжения в Украину. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Согласно данным аналитиков власть страны-агрессора спрятала данные про получателей социальной поддержки в стране в 2022 году. Оппозиционеры из редакции "Верстка" заявляют, что это также связано с тем, что РФ хочет скрыть и неспособность выплатить обещанную социальную помощь незащищенным слоям населения.

Известно, что часть данных, которые скрыли, содержит информацию, которая может разоблачить настоящее количество потерь России в войне против Украины. Например, показатели про вдов военнослужащих и раненных/покалеченных гражданах.

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Аналитики Института изучения войны также допускают, что статистику спрятали для того, чтобы избежать социального давления, которое может возникнуть, если будут разоблачены российские потери в Украине.

К тому же, Москва спрятала данные социальных служб за 2022 год, чтобы проблемы с предоставлением обещанной соцподдержки лицам, пострадавшим от первого года войны, не стали достоянием общественности.

Потери РФ в Украине

Как сообщал Главред, в феврале текущего года среднесуточное число российских потерь составило 983 человека в день, что является самым высоким показателем с начала полномасштабной агрессии РФ, сообщают в британской разведке.

Также, на Таврическом направлении всего за сутки противник потерял в живой силе – 336 человек (убитыми и ранеными); в вооружении и военной технике – 38 единиц (не считая БпЛА).

К тому же, россия бросила на захват Авдеевки такое количество подразделений оккупантов, которых бы хватило на захват сразу нескольких подобных населенных пунктов.

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война в Украине диктаторские законы война России и Украины
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