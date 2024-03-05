Россияне могут прорвать линию обороны Украины: эксперт назвал условия

Россияне пытаются пробить украинскую линию обороны на востоке и юге Украины. Эксперт рассказал, чего они действительно могут добиться.

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Эксперт про прорыв россиян на фронте / коллаж: Главред, фото, 56ОММБ, 22 ОМБ

Не так давно западные издания опубликовали материал с опасениями прорыва российских войск через линии обороны ВСУ в том случае, если Запад не предоставит Украине боеприпасы. О том, есть ли реальная угроза подобного сценария винтервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По словам эксперта, оборона Украины состоит из трех линий – первая, вторая и третья линии. На некоторых позициях Сил обороны Украины россияне прорвали первую линию обороны, но не приблизились ко второй. В то же время на других участках, например, в Красногоровке под Донецком, они не прошли и первой линии. Там до второй линии остаются десятки километров.

"Здесь сложно понять, какую конкретно линию обороны подразумевали в западных изданиях.Стратегическую линию обороны противник не прорвет нигде, потому что сейчас фронт уперся в географические преграды", - добавляет эксперт.

Важно понимать, что несколько сотен километров фронта идет по Днепру. Реку сложно форсировать со стороны Украины, несмотря на то, что у нас высокий берег, и практически невозможно с восточной стороны: из-за того, что там низкий берег, подойти к Днепру на ширине от полукилометра и дальше, после чего подняться на несколько десятков километров на высокий правый берег, практически нереально. У России сейчас нет нет таких сил.

При этом, Запорожский фронт простирается вдоль рокадных дорог. От Запорожья до Донецка десяток таких рокадных дорог длиной 300 километров, которые Украина использует для скоростной переброски резервов и удерживает это направление.

А вот Восточный фронт стабилизирован по высотам – в районе Донецкого кряжа и по рекам Луганской области.

"Стабильность фронта сохраняется, и поэтому реализовать какую-то мощную задачу будет очень сложно.После того как нам одобрили 50 миллиардов евро помощи от Евросоюза, можно говорить, что свою линию фронта мы удержим", - объяснил Свитан.

Однако он добавил, что эти средства помогут только удержать позиции, однако без американской помощи наступления невозможно.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите видео-интервью с Романом Свитаном:

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются захватить еще один населенный пункт. На этом направлении фронта вражеских штурмов больше, чем возле Авдеевки. Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Также, президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что он задумывается над отправкой своих войск в Украину. Эти силы могли бы помочь украинским военным даже без участия в боевых действиях. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

К тому же, на Авдеевском направлении продвижение врага по состоянию на вечер 4 марта остановлено, заявил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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