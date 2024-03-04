Не восток и не юг: в ВСУ сказали, на какие позиции могут поставить иностранные войска

Майор ВСУ считает очень хорошей идею с отправкой в Украину иностранных военных. В то же время он говорит, что сейчас это маловероятно.

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На какие позиции могут поставить иностранные войска в Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 22 отдельная механизированная бригада

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что он задумывается над отправкой своих войск в Украину. Эти силы могли бы помочь украинским военным даже без участия в боевых действиях. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Он считает, что сейчас идея об отправке иностранного контингента является очень хорошей, но маловероятной. Жорин отмечает, что эти войска не будут участвовать непосредственно в боях.

"Относительно того, насколько это целесообразно: конечно, непосредственное участие в боях они точно принимать не будут. Однако определенные задачи выполнять могут - хотя бы осуществлять инструкторскую деятельность и какие-то вспомогательные работы", - пишет майор. видео дня

Жорин утверждает, что иностранные войска могли бы взять под контроль границу возле Беларуси.

"Мы бы так освободили часть своих сил для самых активных участков фронта", - добавил он.

Вооруженные силы Франции Согласно данным Википедии, Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских. В целом, Франция является одной из немногих стран, в составе вооружённых сил которой есть почти полный спектр современных вооружений и военной техники собственного производства — от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев (которые, кроме Франции, есть только у США). Численность французской армии на 2022 год составляла 203 250 человек.

Вероятность отправки войск союзников в Украину

Ранее была названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска. Украине от НАТО прежде всего нужны технологии, заявили в Сейме Польши.

Как сообщалось, во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

В свою очередь глава МИД Франции Стефан Сежурное отметил, что войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

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