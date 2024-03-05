Уничтожение "Сергея Котова": в ГУР назвали число ликвидированных россиян

Миссия ГУР состоялась в сотрудничестве с ВМС ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации.

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Уничтожение корабля "Сергей Котов" / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В результате уничтожения украинскими силами патрульного корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов" уничтожены 7 членов экипажа и еще 6 ранены, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В результате поражения дронами российский корабль затонул, вследствие чего уничтожены 7 человек, 6 были ранены и еще 52 члена экипажа эвакуированы, сообщает Интерфакс-Украина.

Уточняется, что миссия ГУР состоялась в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

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Также подчеркивается, что огневое поражение "Котова" состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива, стоимость потопленного корабля составляет около $65 млн.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов" Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России. Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота. Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний. Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний. Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия. Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 суток.

Экипаж: до 80 человек

Уничтожение корабля "Сергей Котов"

Ранее сообщалось, что корабль "Сергей Котов" с вертолетом на борту уничтожили 5 морских дронов. Украинская разведка обнародовала перехват разговора оккупантов с подробностями уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".

Напомним, 5 марта в Крыму были слышны взрывы. Российские пропагандисты сообщили об атаках на объекты РФ в Керчи и Феодосии, а также об ударе по кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины официально подтвердили уничтожение корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

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