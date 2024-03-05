500 тысяч солдат и два года подготовки: Свитан оценил угрозу РФ для Киева и Харькова

Россия сможет собрать ударную группировку в случае заморозки боевых действий, отметил эксперт.

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Сейчас у россиян нет сил снова наступать на Киев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС, Минобороны РФ

Чтобы попытаться захватить Харьков или Киев, россиянам необходимо собрать ударную группировку численностью в 500 тысяч солдат, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

В интервью Главреду эксперт отметил, что в настоящее время Россия уже устраивает провокации на северных и восточных границах.

"Впрочем, у россиян нет сил и средств, чтобы реализовать на этих направлениях широкомасштабные наступления", - уверен Свитан.

Для этого россиянам нужно было бы собрать полумиллионную группировку, которую понадобится обеспечить и подготовить.

"На это уйдет минимум год или даже несколько лет. Российские войска же не могут бросить юго-восточный фронт протяженностью 1200 километров, чтобы переключиться на такую задачу", - объяснил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Свитан считает, что Россия не сможет развернуть группировку для наступления на Киев или Харьков, пока нет заморозки боевых действий.

"Однако очень важно понимать, что если заморозка войны все-таки произойдет, Путин очень быстро соберет группировку, например, в Беларуси или Белгороде, которая попытается куда-то двинуться. Пока юго-восточный фронт в горячей фазе, российские войска на это не способны", - сказал эксперт.

Поэтому, подытожил Свитан, нельзя допустить заморозки фронта, поскольку такой сценарий даст России возможность создать на одном из направлений ударную группировку.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан раскрыл планы России против Украины на весну-лето:

Угроза наступления на Киев

Институт изучения войны предупреждает, что российские оккупанты, вероятно, возвращают себе стратегическую инициативу.

Как пишет Bloomberg, украинские чиновники обеспокоены тем, что продвижение российских войск может набрать значительные обороты к лету, если Запад не сможет увеличить поставки боеприпасов. По оценкам украинской разведки, Путин не отказался от своей первоначальной цели по захвату крупных городов, включая Киев и Одессу.

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