Когда в войне в Украине будет переломный момент: военный сделал прогноз

Однако, по его мнению, до этого момента нужно будет еще "много воевать".

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Военный сказал, когда в войне в Украине будет переломный момент/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скрин

В войне в Украине переломным моментом можно будет считать переговоры нашего государства со страной-агрессором Россией.

Такое мнение высказал военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады, командир подразделения "Кум" в эфире "Громадського". Он отмечает, что войны всё равно завершаются переговорами.

"Переломным моментом войны, я думаю, будет тот момент, когда всё же сядут за стол переговоров... Любая война заканчивается переговорами", – подчеркнул военный. видео дня

В то же время он отметил, что до этих переговоров еще нужно будет много воевать.

Война в Украине

Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан назвал способ остановить Россию и рассказал, какие у РФ самые слабые места. В таком режиме РФ может воевать до бесконечности, но есть способ их остановить, говорит он.

Также ранее в ВСУ назвали причину, почему количество авиаударов РФ сократилось вдвое. Российским оккупантам стало труднее поддерживать свою пехоту с воздуха после того, как украинские военные сбили немало российских самолетов.

Напомним, ранее Роман Свитан оценил угрозу РФ для Киева и Харькова. Россия сможет собрать ударную группировку в случае заморозки боевых действий, отметил эксперт.

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